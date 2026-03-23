13 Comments

La Asociación Amigos del Patrimonio de Segovia ha calificado de “disparatada, desproporcionada, de mal gusto y sin justificación razonada” la intervención llevada a cabo por el Ayuntamiento de Segovia los días 19 y 20 de marzo en la calle San Agustín bajo el epígrafe de “actuaciones urgentes”. Su presidente, Pedro Montarelo, ha emitido un comunicado en el que denuncia que la solución adoptada “constituye un verdadero atropello” y que se ha actuado “aproximándose a la clandestinidad”.
Montarelo critica especialmente la falta de consideración al entorno histórico en que se encuentra la calle y lo que describe como un “desprecio absoluto al material histórico que se inutiliza definitivamente”.
En su texto, el presidente de la asociación lamenta además la “asombrosa falta de imaginación para no matar pulgas a cañonazos” y califica la intervención de “despilfarradora”, precisamente por su carácter provisional.
El Ayuntamiento ha justificado la actuación alegando su provisionalidad, con un plazo de dos años hasta una intervención definitiva. Montarelo no acepta ese argumento: “Ni para dos semanas estaría justificado”, afirma, cuestionando además la credibilidad de ese plazo. El comunicado concluye con una pregunta directa al consistorio: “¿Quién paga los cacharros rotos?”.
23 marzo, 2026
Entiendo que el Sr. Montarelo, en su faceta de presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio, esté espeluznado por ese asfalto negro, pero imagino que su otro yo, como vecinos del Recinto Amurallado, habrá sentido un cierto alivio al circular por esa vía, por la que llevamos más de 10 años destrozando nuestros vehículos y tirando a la basura dos flotas de autobuses.
Es una pena que el Ayuntamiento no haya aprovechado la ocasión para hacer una prueba, poniendo un asfalto impreso imitando adoquín, e incluso pintándolo en gris, https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Menos-ruido-y-menos-calor-asi-es-el-asfalto-impreso-que-cubre-algunas-calles-de-Madrid-2-2544065590–20230322022557.html https://www.youtube.com/watch?v=HoiSakr46mE , que quizá sea la solución para Padre Claret , pero lo que no podía extenderse durante más tiempo era el tercermundista estado de esa vía, completamente intransitable, a riesgo de que el Ayuntamiento empezara a recibir demandas por averías costosas de vehículos.
23 marzo, 2026
Bien razonado y argumentado vecino, el asfalto impreso sería la solución intermedia que contentaría a la mayoría, y sería un banco de pruebas para solucionar otras muchas calles. Estos argumentos sensatos y educados suman y proponen soluciones, sería deseable que cundiera el efecto.
23 marzo, 2026
Pero lo que no se puede hacer es lo que han hecho. Porque no han hecho ni una cosa ni otra. Han puesto dos parches mal puestos y el resto lo han dejado igual.
En una ciudad que vive de su imagen frente a los turistas (es triste pero es asi), no se puede dar peor imagen que la que tiene en la actualidad. Se gastan un dineral en algo “provisional” que en segoviano significa que se quedara toda la vida asi.
Pero que se puede esperar de esta banda de ineptos que nos gobiernan. Al señor Mazarias lo importante es salir en cuantas mas fotos mejor con independencia de que vaya dejando un reguero de chapuzas tras chapuzas. Lo importante es figurar y no perder dinero (que para eso no estan en politica).
23 marzo, 2026
Sr.Montarelo,la ciudadania esta mas que cansada de sus manifestaciones,no se si refrendada por
la asociación enemigos de la convivencia de Segovia.Seria muy interesante saber lo que opina
el resto de Segovianos.
Una buena practica por su parte seria proponer soluciones al Ayuntamiento, en vez de estar tocando
los adoquines.
23 marzo, 2026
La próxima actuación será enfoscar el acueducto con la escusa de que los pájaros anidan entre sus huecos y hay sobrepoblación…
23 marzo, 2026
Efectivamente. Una chapuza lamentable,un atentado cutre, hortera y palurdo al patrimonio de todos.
Por supuesto que hacía falta arreglar el firme, pero no de esa forma. El adoquinado de la calle San Juan se reparó hace tiempo y ahí está, perfecto.
23 marzo, 2026
Esta medida a efectos prácticos está muy bien pero a efectos estéticos y de conservación del patrimonio es desastrosa.
23 marzo, 2026
Es un despropósito a nivel estético en una ciudad Patrimonio de la Humanidad, pero además, una chapuza y un despilfarro. Se han inutilizado los adoquines asfaltando encima, con el consecuente gasto extra cuando se haga la reforma integral (si es que se hace…) y con el paso de tanto vehículo pesado los blandones reaparecerán en poco tiempo, o el asfalto se irá levantando y haciéndose agujeros. Yo también vivo en el casco antiguo, y circulo a diario por San Agustin, era necesario arreglarlo, pero el deterioro también se debe a falta de mantenimiento (de unos y otros). Respecto a los amantes del asfalto, imagino que no camináis por esa calle, ya de por sí calurosa en verano, pero ahora será insoportable. Y otra cosa como vecina de la zona, ¡que pinten los pasos de cebra!
23 marzo, 2026
Ese es uno de los problemas, ¿Los adoquines que han quedado debajo del asfalto se van a poder reutilizar en el futuro arreglo que quieren hacer o han quedado pringados de asfalto para siempre y ya no sirven para nada?
23 marzo, 2026
GRAVE ATENTADO: Adoquines asfaltados en el Patrimonio de la Humanidad de Segovia. Se había anunciado, pocos días antes, que se iba a proceder a la “reparación” de baches y blandones. ¡¡¡MENTIRA de MAZARÍAS!!!… en cuestión de pocas horas, en la mañana del día 20, con suma rapidez y ante el estupor de los vecinos, se asfaltó todo por completo, incluso cubriendo una docena de tapas de Telefónica, de saneamiento y de abastecimiento, así como varios sumideros de alcantarilla (¡¡¡ !!!).
El adoquinado estaba en muy mal estado por un motivo principal: el paso de 490 autobuses diarios, de tamaño claramente excesivo para estas calles y que, en la mayoría de los casos, circulan prácticamente vacíos. En 2010, el Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia propuso implantar una Lanzadera Ligera entre el Acueducto y la Plaza Mayor, para evitar que esos autobuses entraran en el recinto amurallado. Con la velocidad máxima permitida en el recinto, de 30 km/h, un adoquinado en buen estado no molesta a nadie y conserva el “aspecto” de la ciudad histórica. El actual Ayuntamiento propuso, en 2023, instalar esa lanzadera, pero no hizo nada y dejó que la condición del adoquinado se agravara.
Los responsables de este grave atropello contra el Patrimonio de la Humanidad son los siguientes: José Mazarías Pérez (alcalde de Segovia), Alejandro González-Salamanca (concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico), José Luis Horcajo (concejal de Obras) y Raquel Alonso Pérez (delegada territorial de la Junta de Castilla y León y presidenta de la Comisión Territorial de Patrimonio). Todos son miembros del Partido Popular en Segovia.
¡¡¡QUE DIMITAN LOS TALIBANES!!!
23 marzo, 2026
Quitar una piedra del Acueducto debe ser lo mejor para conservar Segovia. Para talibán ya estás tú, Glenn. El arranca piedras del Acueducto.
23 marzo, 2026
Según se conoce en los Juzgados, el guiriarrancapiedras, tras su declaración ante el juez el pasado mes de noviembre, ha quedado sin cargo alguno. Es el Concejal Calumniador y su marioneta el arquitecto municipal, que van estirando el chicle, solicitando un aplazamiento de dos meses para su cita de explicar sus acusaciones, que fue previsto para el 28 de febrero, ante el juez. Tic, tac, tic, tac…
23 marzo, 2026
Apoyo el uso de asfalto impreso de color gris en esa calle. Es una medida que asegura menos irregularidades y a la vez guarda la estética.
No sé por qué se ha hecho así, y como dice otro comentario… Que hubiesen hecho al menos toda la calle igual, no parches.