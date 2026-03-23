13 Comments

La Asociación Amigos del Patrimonio de Segovia ha calificado de “disparatada, desproporcionada, de mal gusto y sin justificación razonada” la intervención llevada a cabo por el Ayuntamiento de Segovia los días 19 y 20 de marzo en la calle San Agustín bajo el epígrafe de “actuaciones urgentes”. Su presidente, Pedro Montarelo, ha emitido un comunicado en el que denuncia que la solución adoptada “constituye un verdadero atropello” y que se ha actuado “aproximándose a la clandestinidad”.

Montarelo critica especialmente la falta de consideración al entorno histórico en que se encuentra la calle y lo que describe como un “desprecio absoluto al material histórico que se inutiliza definitivamente”.

En su texto, el presidente de la asociación lamenta además la “asombrosa falta de imaginación para no matar pulgas a cañonazos” y califica la intervención de “despilfarradora”, precisamente por su carácter provisional.

El Ayuntamiento ha justificado la actuación alegando su provisionalidad, con un plazo de dos años hasta una intervención definitiva. Montarelo no acepta ese argumento: “Ni para dos semanas estaría justificado”, afirma, cuestionando además la credibilidad de ese plazo. El comunicado concluye con una pregunta directa al consistorio: “¿Quién paga los cacharros rotos?”.