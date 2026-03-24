El Grupo Municipal Segovia en Marcha ha presentado una moción para exigir la paralización definitiva del proyecto de aparcamiento subterráneo de Los Tilos, en el Paseo del Salón, al que califica de “macroproyecto inviable” con un coste de 8 millones de euros. Su portavoz, Guillermo San Juan, ha señalado que los propios estudios previos del proyecto reconocen un déficit de apenas 80 plazas, y solo en momentos puntuales como las horas punta de fin de semana. “No tiene ningún sentido plantear una infraestructura de esta magnitud para cubrir una necesidad tan limitada y puntual”, ha afirmado.

La formación critica que el coste de construcción de cada plaza superaría los 42.000 euros, un 80% por encima de la media. San Juan ha sido contundente sobre su viabilidad: “Supone que esté la mayor parte del tiempo al 90% de ocupación y que los usuarios estén dispuestos a pagar más de 8 euros por aparcar dos horas. Es inverosímil, no se lo cree nadie”.

Como alternativas, Segovia en Marcha propone habilitar zonas de aparcamiento exclusivo para residentes dentro del recinto amurallado y en San Millán, y ampliar las plazas en superficie en el entorno del velódromo. La formación advierte además del riesgo ambiental y patrimonial del proyecto, al ubicarse en el mayor espacio verde del recinto amurallado, con posibles afecciones al arbolado y a restos arqueológicos.

Presupuestos

San Juan ha aprovechado también para criticar el borrador presupuestario de José Mazarías, al que acusa de consolidar Segovia “como una ciudad escaparate hecha a medida de los turoperadores”. Entre sus reproches figura la escasa inversión en barrios, con partidas de pavimentación y mantenimiento que, según la coalición, quedan muy por debajo de proyectos como el centro de interpretación del Acueducto. “Mazarías va a dedicar más dinero a ese macroproyecto que a toda la inversión directa en barrios”, señaló. La formación denuncia además que no hay “ni un solo euro” en el presupuesto destinado a nueva vivienda, pese a los anuncios del alcalde, y critica que la inversión en colegios públicos de Segovia capital quede por debajo de la de municipios como Torrecaballeros o Cuéllar, reclamando al menos 900.000 euros frente a los 400.000 presupuestados. San Juan cerró con una advertencia sobre la transición energética: “Invertir en ella es invertir en soberanía, pero a Mazarías le parece algo decorativo”.