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Los tres clubes segovianos: “No pretendemos iniciar guerras sino tender puentes”

Posted By on 24, Mar, 2026

CD Segosala, CD San Cristóbal y EFS Valverde han emitido su primer comunicado conjunto tras las sanciones impuestas por la Real Federación Española de Fútbol, en el que combinan el rechazo a las resoluciones con un llamamiento al diálogo y al entendimiento. El documento, fechado el 22 de marzo, marca un cambio de tono respecto a los días anteriores, cuando el conflicto había escalado con declaraciones cruzadas entre clubes, instituciones y la propia Federación.

Los tres clubes califican la resolución de la RFEF de “absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de los que se nos acusa” y aseguran que los hechos “se han malinterpretado”, negando cualquier voluntad de vulnerar la normativa federativa. “Durante años hemos trabajado con un compromiso firme hacia el desarrollo del fútbol sala y la formación en valores. En ningún caso ha existido voluntad de vulnerar la normativa ni de perjudicar el ecosistema federativo”, señalan.

Pese al rechazo a las sanciones, el comunicado abre una puerta clara a la negociación. Los clubes valoran expresamente que “en las últimas horas se haya abierto una vía de diálogo con la RFCYLF” y consideran positivo que se haya generado “un clima de respeto y voluntad de entendimiento entre las partes”.

“No pretendemos iniciar guerras sino tender puentes y tratar de llegar a entendimientos”, afirman, añadiendo que mantendrán conversaciones internas para explorar “posibles vías de acercamiento que favorezcan una solución consensuada y estable”.

Los clubes advierten, no obstante, que están dispuestos a defender sus derechos “ante quien haga falta y hasta donde sea necesario para que la justicia y el sentido común se impongan”, manteniendo la confianza en las instancias competentes. El comunicado concluye agradeciendo las muestras de apoyo recibidas de aficionados e instituciones durante “estos días tan duros”, y anuncia que los tres clubes seguirán informando de forma conjunta sobre la evolución del conflicto.

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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2 Comments

  1. Blanca

    24 marzo, 2026

    Recordar Óscar Moral es el culpable de esta situación con su prepotencia política, Óscar Moral Dimisión de todos sus cargos en Diputación y ayuntamiento de San Cristóbal, hoy mejor que mañana.

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  2. Dani

    24 marzo, 2026

    Que lo defiendan en el juzgado… porque el dialogo no va a valer para nada.

    La FCYLF les denuncia, mete el conflicto en instancias de la RFEF donde ya no sirve de nada hablar con la FCYLF. Se van a reunir la federación con los clubs les va a decir que no puede hacer nada que la culpa es de los clubs y que se lo aviso en julio, los clubs expulsados y Mate en su puesto sudando de todo y por menos de nada para la temporada que viene lo pone también para sus competiciones regionales cargándose el fútbol federado en Segovia.

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