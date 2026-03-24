CD Segosala, CD San Cristóbal y EFS Valverde han emitido su primer comunicado conjunto tras las sanciones impuestas por la Real Federación Española de Fútbol, en el que combinan el rechazo a las resoluciones con un llamamiento al diálogo y al entendimiento. El documento, fechado el 22 de marzo, marca un cambio de tono respecto a los días anteriores, cuando el conflicto había escalado con declaraciones cruzadas entre clubes, instituciones y la propia Federación.

Los tres clubes califican la resolución de la RFEF de “absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de los que se nos acusa” y aseguran que los hechos “se han malinterpretado”, negando cualquier voluntad de vulnerar la normativa federativa. “Durante años hemos trabajado con un compromiso firme hacia el desarrollo del fútbol sala y la formación en valores. En ningún caso ha existido voluntad de vulnerar la normativa ni de perjudicar el ecosistema federativo”, señalan.

Pese al rechazo a las sanciones, el comunicado abre una puerta clara a la negociación. Los clubes valoran expresamente que “en las últimas horas se haya abierto una vía de diálogo con la RFCYLF” y consideran positivo que se haya generado “un clima de respeto y voluntad de entendimiento entre las partes”.

“No pretendemos iniciar guerras sino tender puentes y tratar de llegar a entendimientos”, afirman, añadiendo que mantendrán conversaciones internas para explorar “posibles vías de acercamiento que favorezcan una solución consensuada y estable”.

Los clubes advierten, no obstante, que están dispuestos a defender sus derechos “ante quien haga falta y hasta donde sea necesario para que la justicia y el sentido común se impongan”, manteniendo la confianza en las instancias competentes. El comunicado concluye agradeciendo las muestras de apoyo recibidas de aficionados e instituciones durante “estos días tan duros”, y anuncia que los tres clubes seguirán informando de forma conjunta sobre la evolución del conflicto.