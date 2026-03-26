El Ayuntamiento de Segovia ha abierto el plazo para presentar las solicitudes a las convocatorias de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al desarrollo de proyectos de fomento del asociacionismo y a la organización de las fiestas patronales de los barrios durante el año 2026.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba ayer las bases que rigen ambas convocatorias. Las entidades interesadas disponen desde hoy de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes.

En el caso de la convocatoria de subvenciones para actividades de fomento del asociacionismo, dirigida a asociaciones de vecinos y federaciones vecinales, el Ayuntamiento ha destinado una partida de 55.000 euros. Las entidades solicitantes deberán estar debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Segovia (RMAEC) y podrán presentar un único proyecto. Este podrá incluir acciones formativas, informativas, culturales, sociales o educativas orientadas a generar espacios participativos, promover el tejido asociativo y fomentar la relación entre la ciudadanía.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha consignado también una partida de 55.000 euros para la convocatoria de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al desarrollo de las fiestas patronales en los diferentes barrios de la ciudad, incluidos los incorporados y la entidad local menor de Revenga. Al igual que en el caso anterior, podrán optar a las subvenciones las asociaciones que estén debidamente inscritas en el RMAEC. Entre los gastos subvencionables se incluyen la contratación de servicios profesionales, la adquisición de materiales y los costes derivados de la cobertura de seguros.

En ambas convocatorias, las facturas que se presenten deberán corresponder al periodo de ejecución de los proyectos, comprendido entre el 16 de noviembre de 2025 y el 15 de noviembre del 2026 y deberán ajustarse a los conceptos subvencionables establecidos en las bases.

La información con respecto a ambas convocatorias puede consultarse en el Boletín Oficial de la provincia y en la página web municipal (www.segovia.es).

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de las fiestas patronales:

https://segovia.es/documento-oficial/subvencion/subvenciones-destinadas-programas-y-proyectos-de-fiestas-patronales-1

Convocatoria de subvenciones para el fomento del asociacionismo:

https://segovia.es/documento-oficial/subvencion/subvenciones-destinadas-asociaciones-y-federaciones-vecinales-para-1