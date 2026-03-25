El Grupo Municipal Socialista ha anunciado su voto en contra del proyecto de presupuestos municipales para 2026 que el equipo de Gobierno del PP someterá al pleno ordinario del próximo viernes 27 de marzo, y presentará además una moción para impulsar un proceso participativo en la remodelación de la Plaza de Fernán González, conocida en el barrio de San Millán como la Plaza de la Pirámide.

La portavoz socialista, Clara Martín, ha sido contundente al justificar el rechazo: “No es un no por bloqueo, es un no por responsabilidad. Este presupuesto no es lo que merece Segovia”. Martín ha acusado al alcalde, José Mazarías, de presentar por tercer año consecutivo unas cuentas tardías y sin diálogo previo con la oposición. “Cuando algo se repite tres veces ya no es un error, es una forma de gobernar sin planificación”, ha afirmado, añadiendo que “no ha habido ni una sola llamada ni un solo contacto por parte del alcalde” pese a que el PSOE planteó propuestas de negociación desde hace meses. La portavoz ha resumido su crítica en una frase: “Aquí todos pagamos más, pero no vivimos mejor”.

Entre los argumentos para el rechazo, los socialistas señalan la ausencia total de inversión en vivienda pública —”no hay ni un solo euro consignado a vivienda pública en el presupuesto de 2026, cero euros”, ha afirmado Martín—, la baja ejecución presupuestaria del Gobierno municipal y el deterioro de servicios como la Policía Local, las bibliotecas o la cultura. El viceportavoz, Jesús García Zamora, ha definido el presupuesto como “sin ambición, ineficaz e ineficiente” y ha advertido de que el Ayuntamiento acumula más de 12 millones de euros en fondos europeos pendientes de justificar. “¿Para qué te endeudas más si el dinero que ya tenías no te lo has gastado?”, ha cuestionado.

La Plaza de la Pirámide, a debate

En paralelo, el PSOE llevará al pleno una moción para exigir al equipo de Gobierno que abra un proceso de participación vecinal antes de redactar el proyecto de reurbanización de la plaza de Fernán González. Los socialistas consideran que este momento, con las obras del programa de rehabilitación del barrio ya en marcha con fondos europeos, es el idóneo para contar con los vecinos antes de que el proyecto esté definido. Martín ha reivindicado el modelo aplicado en el anterior mandato en la cercana Plaza de la Morería, cuya remodelación contó con la participación directa del vecindario y obtuvo una valoración muy positiva. “Los vecinos deben decidir cómo quieren sus espacios. No se trata de imponer, sino de construir ciudad con ellos”, ha defendido.