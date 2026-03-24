9 Comments

El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados por la Junta de Castilla y León y la empresa Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S.A., lo que deja firme la sentencia del TSJ de Castilla y León que obliga a la Junta a declarar la caducidad de la concesión de la estación de esquí alpino del Puerto de Navacerrada y a resolver sobre la retirada de sus instalaciones y la restauración del terreno del Pinar de Valsaín, monte público de la provincia de Segovia propiedad del organismo Parques Nacionales.
La resolución, fechada el 18 de marzo, es firme y no admite más recursos. El alto tribunal ha rechazado ambos recursos por falta de argumentación suficiente para justificar el llamado interés casacional, es decir, la relevancia del caso para sentar jurisprudencia general. El Supremo considera además que lo que tanto la Junta como la empresa pretendían era una resolución a medida de su situación concreta, algo incompatible con la naturaleza del recurso de casación.
La sentencia del TSJ que ahora queda firme establecía que la Junta de Castilla y León es la administración competente para declarar la caducidad de la concesión, en contra de lo que la propia Junta sostenía, y que por tanto debe pronunciarse sobre la posible prórroga solicitada por la empresa concesionaria —que alegó los efectos de la pandemia— así como sobre la liquidación, la retirada de instalaciones y la restauración del espacio natural alterado.
Tras conocerse la sentencia del TSJ en 2024, el entonces consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, había anunciado el recurso ante el Supremo calificando el fallo de “ataque político” y asegurando que había “muchas cartas que jugar en este partido, que no ha terminado ni mucho menos”. Con la inadmisión del Supremo, ese partido sí ha terminado, y la pelota queda ahora en el tejado de la Junta, que deberá actuar sobre una concesión con 90 años de historia y que, según sus defensores, da trabajo a cientos de personas y es compatible con los valores del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
24 marzo, 2026
Me preocupa profundamente la situación del Puerto de Navacerrada y las consecuencias que está teniendo sobre el acceso a un deporte ya de por sí costoso, así como sobre las familias que dependen directa e indirectamente de la estación.
Las decisiones y la gestión llevadas a cabo por PSOE e Izquierda Unida han llevado a este escenario, poniendo en riesgo un espacio con más de 90 años de historia vinculada al deporte y a la economía local.
En definitiva, esta situación es un capítulo que ambos partidos políticos se han encargado de escribir con sus decisiones y que llevarán sobre sus conciencias
24 marzo, 2026
Estos comunistas prohíben hasta que nieve…. A ver qué pasa con las cientos de familias que trabajan ahí los 20 diazos que había nieve
24 marzo, 2026
Resulta que las pistas están en Segovia pero la gestión y los beneficios son de Madrid. Para cuatro días que se puede esquiar me suena a coladero de ayudas y subvenciones
25 marzo, 2026
Si alguien vive todo el año de los pocos días que se puede esquiar es un crack.
Por favor, que haga un libro para enseñarnos. O mejor, que haga un canal de YouTube para enseñarnos a vivir todo el año trabajando cuatro días.
25 marzo, 2026
El empeño de mantener la concesión era una Payusada. Todas las semanas se descubren dos o tres casos de corrupción del Partido Popular de Madrid y con estas noticias, Payuso consigue patalear y hacer ruido mediático para tapar sus corruptelas, ella no sabe ni señalar Navacerrada en el mapa. A nivel nacional Tellado suelta majaderías para hacer lo mismo ¿Oyen hablar mucho de Equipo Económico o del desfalco en la Diputación de Almería?
25 marzo, 2026
Este año lleva más de 100 días abierta la estación, hay restaurantes, alquileres de equipos de skis y trineos, ropa invernal, monitores de ski, pisteros, taquillas, mantenimiento ( el de los remontes se prepara en.verano, no solo se mantiene en invierno) más todo el trabajo indirecto que conlleva una instalación así, servicio médico de pistas..etc…etc… Y eso es trabajo digno que ayuda a llegar a fin de mes a muchas familias…
Qué atrevida es la ignorancia.
25 marzo, 2026
Según su propia web, la estación abrió el 2 de enero pero Toño dice que ha abierto más de 100 días…. Y los restaurantes está claro que cierran el resto del año con los beneficios que reporta la estación, porque nadie vuelve a hacer senderismo, ciclismo cuándo no hay pistas de esquí….
25 marzo, 2026
Mañueco y Ayuso otra vez haciendo el ridículo. Se ve que el PP no ha podido usar a los miles de jueces que tiene en nómina. Pero todavía puede mandar a sus guardias civiles o a la policía patriótica. En ultimo termino puede aliarse con sus hermanos negacionistas climáticos de VOX, para hacer manifestaciones ultras.
25 marzo, 2026
Las manifestaciones ultras no las hace vox precisamente…