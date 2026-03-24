9 Comments

El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados por la Junta de Castilla y León y la empresa Puerto de Navacerrada-Estación de Esquí, S.A., lo que deja firme la sentencia del TSJ de Castilla y León que obliga a la Junta a declarar la caducidad de la concesión de la estación de esquí alpino del Puerto de Navacerrada y a resolver sobre la retirada de sus instalaciones y la restauración del terreno del Pinar de Valsaín, monte público de la provincia de Segovia propiedad del organismo Parques Nacionales.

La resolución, fechada el 18 de marzo, es firme y no admite más recursos. El alto tribunal ha rechazado ambos recursos por falta de argumentación suficiente para justificar el llamado interés casacional, es decir, la relevancia del caso para sentar jurisprudencia general. El Supremo considera además que lo que tanto la Junta como la empresa pretendían era una resolución a medida de su situación concreta, algo incompatible con la naturaleza del recurso de casación.

La sentencia del TSJ que ahora queda firme establecía que la Junta de Castilla y León es la administración competente para declarar la caducidad de la concesión, en contra de lo que la propia Junta sostenía, y que por tanto debe pronunciarse sobre la posible prórroga solicitada por la empresa concesionaria —que alegó los efectos de la pandemia— así como sobre la liquidación, la retirada de instalaciones y la restauración del espacio natural alterado.

Tras conocerse la sentencia del TSJ en 2024, el entonces consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, había anunciado el recurso ante el Supremo calificando el fallo de “ataque político” y asegurando que había “muchas cartas que jugar en este partido, que no ha terminado ni mucho menos”. Con la inadmisión del Supremo, ese partido sí ha terminado, y la pelota queda ahora en el tejado de la Junta, que deberá actuar sobre una concesión con 90 años de historia y que, según sus defensores, da trabajo a cientos de personas y es compatible con los valores del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.