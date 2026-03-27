Juanan Sanz y Dusty Riders, conciertazos del trimestre en el Juan Bravo

El Teatro Juan Bravo cierra trimestre este fin de semana de forma tan musical como segoviana, con la presentación de los nuevos trabajos discográficos de Juanan Sanz, mañana viernes 27 de marzo, y de Dusty Riders el sábado 28. A partir de las 21:00 horas en ambos casos y por 8 euros la entrada para sendos conciertos -adquirible tanto en Tickentradas como en taquilla- el público segoviano tendrá la oportunidad de disfrutar de dos actuaciones muy diferentes entre sí, pero que vuelven a poner de manifiesto el talento multidisciplinar que reside en la provincia.

El primero en tratar de ser profeta en su tierra sobre el escenario más importante del territorio será Juanan Sanz, quien, acompañado de varios músicos y sin escatimar en sorpresas para una tarde especial, dará a conocer los temas de su nuevo disco ‘Envena’, que sigue la estela de su ‘Km. 36’, primer trabajo discográfico del músico segoviano, presentado en 2024.

En el concierto de mañana el público asistente escuchará, con la dulzaina como protagonista, pasacalles, fandangos, bailes corridos o pasodobles compuestos por el propio Juanan Sanz, además de otras piezas del repertorio tradicional de la provincia, como la rueda segoviana ‘Habas verdes’ o las seguidillas de Agapito Marazuela, en las que Sanz ha apostado por combinar tradición e innovación.

Polvo y cartas para una noche de rock

Por lo que respecta al sábado, la noche le pertenecerá al rock de Dusty Riders, quienes publicaron a mediados de mes el disco ‘The letters of time’. Tras dar a conocer el 14 de marzo en la sala Starving de Madrid sus doce temas, entre los que figuran títulos como ‘Letters in time’ o ‘Ready to die’, primeros adelantos del disco, ahora esperan que sus seguidores les acompañen en un concierto que, prometen, será “muy especial y sin precedentes en la historia de la banda”.

Freddie Cheronne, Héctor Heredero, Johnny Boy y Jaby M. procurarán que quienes se den cita en el Juan Bravo celebren la conspiración del tiempo y se bañen en ríos de sangre y profecías, antes de salir exhaustos de una noche de polvo, rock n roll y letras de cartas que consigan perdurar en el tiempo.

Tras las actuaciones de Juanan Sanz y Dusty Riders, el Teatro descansará unos días y reabrirá sus puertas el 10 de abril para acoger el Foro Internacional del Deporte de Segovia, organizado por el Ayuntamiento de Segovia con la colaboración, entre otros, de la Diputación. Será el preludio a un nuevo trimestre de programación que será presentado la próxima semana.