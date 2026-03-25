4 Comments

El Grupo Municipal de Izquierda Unida llega al pleno del próximo viernes 27 de marzo con dos iniciativas y una crítica de calado patrimonial. Por un lado, defenderá una moción por la paz ante la escalada bélica internacional y pedirá mediante un ruego la recuperación de las ayudas energéticas que el PP suprimió al llegar al Gobierno municipal. Por otro, ha cargado contra la intervención realizada en la calle San Agustín, a la que acusa de haberse ejecutado sin los preceptivos informes de protección del patrimonio.

La moción por la paz insta al Ayuntamiento a declarar Segovia como ciudad por la paz, a condenar los ataques militares que vulneran el derecho internacional —incluyendo los de Estados Unidos e Israel contra Irán— y a rechazar la militarización promovida por la OTAN. IU apoya su propuesta en datos: según el CIS, siete de cada diez españoles rechazan el ataque a Irán, y otro sondeo sitúa el rechazo a la guerra en el 68,2% de la población. La formación señala que la reciente manifestación celebrada en Segovia evidencia que la ciudadanía local tampoco es ajena a este sentir.

Junto a la moción, IU presentará un ruego para que el equipo de Gobierno impulse un plan de ayudas energéticas destinadas a las familias con menos recursos, a fin de paliar el encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Próximo. La formación recuerda que en el anterior mandato, con IU al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, se aprobaron en 2021 y 2022 dos partidas de ayudas similares ante la subida de precios provocada por la guerra en Ucrania, y que el PP las suprimió al llegar al Gobierno.

San Agustín: adoquines bajo el asfalto

En paralelo al pleno, IU ha denunciado la intervención ejecutada esta semana en la calle San Agustín, donde se ha vertido asfalto directamente sobre el pavimento de adoquines histórico sin contar con el informe de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León ni con el de la propia Concejalía de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento. La formación considera que la actuación es irreversible —”difícilmente podrá utilizarse el pavimento de cara a la futura reordenación de la vía”— y que no estaba justificada como emergencia, dado que el deterioro de la calle ha sido progresivo. IU señala además que la obra se tramitó mediante una avocación de competencias por decreto de alcaldía, cuando debería haber pasado por la Junta de Gobierno.

La formación ha apuntado la paradoja de que el alcalde, José Mazarías, presidiera el pasado sábado la asamblea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España apenas un día después de haber finalizado el asfaltado, y le ha pedido “coherencia política” en la protección del patrimonio histórico de la ciudad.