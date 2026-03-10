Convenio entre Asetra y Cibersegura
Asetra Segovia ha firmado un convenio de colaboración con la empresa segoviana de seguridad informática Cibersegura , con el objetivo de poner a disposición de sus asociados servicios y soluciones que les ayuden a mejorar su protección frente a riesgos digitales cada vez más habituales, como ciberataques, fraudes informáticos, pérdida de datos o fallos de seguridad.
Gracias a este acuerdo, los socios de la patronal del transporte segoviano podrán acceder a condiciones preferentes en la contratación de servicios y productos de ciberseguridad. Además, podrán solicitar un diagnóstico inicial gratuito y no intrusivo, que permitirá obtener una primera valoración del estado de seguridad de su empresa, identificando posibles vulnerabilidades y recibiendo un informe con hallazgos y recomendaciones priorizadas. El acuerdo incluye, además de ventajas económicas en la contratación de los servicios de Cibersegura, también la organización de charlas formativas en la asociación sobre esta materia.
Cibersegura
