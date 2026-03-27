La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce ha manifestado su “profunda disconformidad” con el asfaltado ejecutado sobre el pavimento de adoquines de granito del eje San Agustín-San Facundo-plaza Doctor Laguna, que forma parte del conjunto viario de la Ciudad Vieja de Segovia, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. La corporación, reunida en sesión extraordinaria el pasado lunes 24 de marzo, reclama al Ayuntamiento un compromiso firme para reponer el adoquinado original en cuanto desaparezcan las circunstancias que justificaron la intervención.
La Academia recuerda que la legislación de protección del Conjunto Histórico-Artístico de Segovia ampara expresamente todos los elementos que conforman las áreas históricas de la ciudad, incluidos sus pavimentos tradicionales. Lamenta además que las explicaciones del Ayuntamiento hayan llegado “una vez terminadas las obras”, señalando que en actuaciones de este carácter ha sido habitual la consulta o información previa a la Academia, que tiene entre sus funciones el asesoramiento a las administraciones públicas según el Decreto 20/2011 de la Junta de Castilla y León.
La corporación reclama que, una vez superadas las circunstancias alegadas por el consistorio, “se proceda lo antes posible a la completa eliminación del pavimento asfáltico y a la plena recuperación del adoquinado que siempre ha tenido la calle afectada”. La Academia concluye su nota confiando en que esta actuación “no siente un precedente” y pidiendo que las futuras intervenciones en el casco histórico se realicen “con el mayor consenso posible, a fin de evitar conflictos innecesarios y preservar de manera rigurosa el excepcional patrimonio de la Ciudad”.
27 marzo, 2026
La Academia de San Quirce cada día se parece más a un geriátrico. Opinan sobre lo nadie ha pedido opinión. Habría que ver lo que dicen cuando necesiten que una ambulancia suba a recogerles al casco histórico y llegue tarde por culpa del mal estado del firme. Solo miran por su ombligo.
27 marzo, 2026
Te equivocas. Antaño, San Quirce comentaba todo lo relativo al Patrimonio Histórico; no olvide usted que tienen asiento en la Comisión Territorial de Patrimonio y en otras entidades donde se consulta su opinión. Desde hace tiempo, la Academia no se comprometía por su necesidad de subvenciones del Ayuntamiento, evitando opinar sobre nada. Pero con el nuevo director, parece que la cosa cambia. Me parece muy bien. Tienen toda la razón del mundo al expresar su desagrado y alarma ante semejante atentado, cometido con alevosía y nocturnidad bajo falsos pretextos.