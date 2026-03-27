La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce ha manifestado su “profunda disconformidad” con el asfaltado ejecutado sobre el pavimento de adoquines de granito del eje San Agustín-San Facundo-plaza Doctor Laguna, que forma parte del conjunto viario de la Ciudad Vieja de Segovia, declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985. La corporación, reunida en sesión extraordinaria el pasado lunes 24 de marzo, reclama al Ayuntamiento un compromiso firme para reponer el adoquinado original en cuanto desaparezcan las circunstancias que justificaron la intervención.

La Academia recuerda que la legislación de protección del Conjunto Histórico-Artístico de Segovia ampara expresamente todos los elementos que conforman las áreas históricas de la ciudad, incluidos sus pavimentos tradicionales. Lamenta además que las explicaciones del Ayuntamiento hayan llegado “una vez terminadas las obras”, señalando que en actuaciones de este carácter ha sido habitual la consulta o información previa a la Academia, que tiene entre sus funciones el asesoramiento a las administraciones públicas según el Decreto 20/2011 de la Junta de Castilla y León.

La corporación reclama que, una vez superadas las circunstancias alegadas por el consistorio, “se proceda lo antes posible a la completa eliminación del pavimento asfáltico y a la plena recuperación del adoquinado que siempre ha tenido la calle afectada”. La Academia concluye su nota confiando en que esta actuación “no siente un precedente” y pidiendo que las futuras intervenciones en el casco histórico se realicen “con el mayor consenso posible, a fin de evitar conflictos innecesarios y preservar de manera rigurosa el excepcional patrimonio de la Ciudad”.