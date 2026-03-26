El Ayuntamiento formaliza su entrada en Segovia Intermodal

El Ayuntamiento de Segovia ha formalizado su entrada en el accionariado de la sociedad “Segovia Intermodal”, entidad encargada de impulsar el proyecto del puerto seco.

La participación municipal se ha concretado mediante la adquisición de 50.000 participaciones sociales, a un precio de un euro cada una, lo que supone una inversión total de 50.000 euros.

Esta operación da cumplimiento al acuerdo aprobado en el Pleno municipal celebrado el pasado 23 de diciembre. Posteriormente, a finales del mes de febrero, la Junta general de la sociedad “Segovia Intermodal” acordó llevar a cabo una ampliación de capital por ese mismo importe, facilitando la incorporación del Ayuntamiento como socio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el desarrollo económico e industrial de la ciudad, participando en igualdad de condiciones con el resto de socios de “Segovia Intermodal”, entre los que se encuentran la Federación Empresarial Segoviana (FES), la Agrupación Segoviana de Empresarios del Transporte (ASETRA) y diversas empresas privadas.

Segovia Intermodal es una sociedad creada en 2022 con el objetivo de promover y desarrollar una plataforma logística intermodal vinculada al denominado “puerto seco”, una terminal de carga ferroviaria destinada a mejorar la competitividad del tejido empresarial de la provincia.