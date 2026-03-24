4 Comments

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Segovia ha registrado una moción para su debate en el próximo Pleno del mes de marzo, en la que solicitan la instalación de marquesinas en las paradas de autobuses urbanos que actualmente carecen de este equipamiento.

Desde VOX han señalado que el transporte público es un «servicio esencial» utilizado diariamente por estudiantes, trabajadores, personas mayores y familias y que en muchos casos constituye «la única alternativa de desplazamiento». Sin embargo, han denunciado que un número muy elevado de paradas carece de protección, lo que obliga a los usuarios a esperar frente a la lluvia, el frío o el calor.

El Grupo Municipal de VOX ha advertido que esta problemática no es puntual, sino estructural, y afecta a múltiples líneas y zonas de Segovia, incluyendo áreas especialmente sensibles como entornos educativos, espacios culturales, zonas turísticas y polígonos industriales. Entre las paradas afectadas destacan la 26 (IE University), 80 y 81 (Coronel Rexach), 82 (Plaza Universidad), 90 (Cristo Mercado), 97 (Estación de autobuses), 104 (Alcázar), 105 (Hospital Misericordia), 106 (Biblioteca), 114 (Convento de Santa Cruz), 115 (Ezequiel González), 146 (Carretera San Rafael) y 151 (Biblioteca).

Asimismo, la portavoz de VOX, Esther Núñez, ha subrayado que esta situación es «especialmente preocupante» en los polígonos industriales de El Cerro y Hontoria, donde la mayoría de las paradas carece de marquesina. También ha hecho hincapié en la parada de Sancti Spiritu, que continúa sin marquesina a pesar de que VOX ha solicitado su reposición en numerosas ocasiones.

Para solucionar esta deficiencia, la moción propone la elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de un estudio técnico integral que identifique las paradas sin marquesina y evalúe la viabilidad de su instalación. A partir de este análisis, se plantea desarrollar un plan progresivo que priorice aquellas paradas con mayor volumen de usuarios, entornos educativos, conexiones interurbanas, zonas turísticas y polígonos industriales.

Además, VOX solicita actuaciones prioritarias en varias paradas concretas por su relevancia estratégica, así como la reposición urgente de la marquesina en Sancti Spiritu. La iniciativa también contempla la dotación de una partida específica en los presupuestos municipales y la garantía de que todas las nuevas infraestructuras cumplan criterios de accesibilidad, seguridad y funcionalidad.

Con esta propuesta, el Grupo Municipal VOX pretende mejorar la calidad del servicio público de transporte, garantizar la equidad en el acceso al mismo y reforzar la imagen de la ciudad tanto para los vecinos como para los visitantes.