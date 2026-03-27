Dos heridos en Segovia: un choque con moto y un atropello fuera del paso de peatones

La Policía Local de Segovia registró este miércoles dos heridos en sendos accidentes de tráfico. El primero fue una colisión frontolateral entre una motocicleta y un turismo, con un herido como resultado. El segundo, un atropello fuera del paso de peatones en el que una furgoneta golpeó a un peatón, que también resultó herido. Los otros dos accidentes del día, un choque de una furgoneta contra un banco de piedra y una colisión entre dos turismos, se saldaron únicamente con daños materiales.

En el capítulo de controles, la Policía Local realizó una prueba de documentación, alcoholemia y drogas que arrojó dos infracciones, una por ITV caducada y otra por circular sin seguro obligatorio. También se instruyeron diligencias contra un conductor investigado por un delito contra la Seguridad Vial al haber perdido la totalidad de los puntos del carné. Un control en zona de carga y descarga no registró incidencias, y otro en la Plaza Mayor se saldó con una infracción por acceso a zona restringida. La jornada no requirió ninguna intervención sanitaria a través del 112.