El Ayuntamiento de Segovia ha iniciado los trámites para modificar el contrato con la actual concesionaria de la explotación del aparcamiento de Padre Claret, Empark-Telpark, una modificación que incluirá la recuperación del canon anual al Ayuntamiento y la asunción por parte de la empresa del mantenimiento y ejecución de las obras de la parte baja de Padre Claret, que transcurre sobre la infraestructura, de la que fue eximida por el equipo de Gobierno de 2017.

Esas condiciones, el mantenimiento y reparación el espacio exterior vinculado al aparcamiento y el pago del canon anual figuraban entre las condiciones del contrato establecido en 2005, cuando se abrió la infraestructura, aunque el Gobierno del año 2017 promovió, precisamente, la eliminación de estas cláusulas, dejando al Ayuntamiento en situación de desventaja, a criterio del actual equipo de Gobierno, tanto por la pérdida económica directa por no cobrar el canon anual, como por la obligación de llevar a cabo las costosas obras recurrentes de mantenimiento de la calzada de la avenida, pendiente de una obra integral que ahora también deberá asumir la nueva concesionaria.

La modificación del contrato se enmarca, precisamente en las consecuencias de la decisión adoptada en 2017 que obligó al Ayuntamiento a asumir importantes compromisos económicos y, también, al cambio de concesionaria del aparcamiento público, mediante la cesión del mismo de la adjudicataria original, Isolux Corsán en favor de Telpark, junto a la mejora sustancial de la rentabilidad del uso del parking que existe actualmente que obliga a la revisión de las condiciones del contrato.

De acuerdo con los servicios técnicos municipales, la actual situación del Ayuntamiento, desde 2017, consiste en la asunción de una cesión de la infraestructura sin contraprestaciones económicas como el mantenimiento de la vía y el abono del canon. La situación de desequilibrio económico para el Ayuntamiento en las condiciones actuales supone que la instalación, con contrato hasta 2045, no aportaría ingreso alguno a la ciudad en ese tiempo, además de asumir las constantes reparaciones de la calle con importantes recursos anuales del presupuesto municipal.

El Ayuntamiento de Segovia y la concesionaria, Telpark, revisarán en los próximos días las nuevas condiciones de este contrato y la revisión del plan económico financiero de la actual concesionaria para llevarlos a cabo.