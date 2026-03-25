El Ayuntamiento dota con 15.000 euros a la Plataforma del Voluntariado

El Ayuntamiento de Segovia y la Plataforma del Voluntariado de Segovia han suscrito un convenio de colaboración dotado con 15.000 euros para impulsar programas, proyectos y actividades orientados a la promoción del voluntariado en la ciudad y al fortalecimiento de la red de entidades sociales. El acuerdo ha sido firmado por el alcalde, José Mazarías, y la presidenta de la entidad, Nélida Cano, en un acto en el que también ha estado presente la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez.

Mazarías ha destacado el papel de las personas voluntarias en la cohesión social y ha subrayado la relevancia de 2026 como Año Internacional del Voluntariado, una oportunidad para reconocer y visibilizar la labor de quienes contribuyen de forma desinteresada al bienestar de la comunidad. El convenio contempla también la colaboración con instituciones públicas y privadas para fortalecer la red de entidades del sector social en la ciudad.