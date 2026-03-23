Los aparejadores de Segovia lanzan el concurso del hormigón

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Segovia (COAAT) ha puesto en marcha El Gran Concurso del Hormigón, una iniciativa dirigida a los 19 centros educativos de la provincia que ofertan bachillerato científico-técnico, con el objetivo de acercar la arquitectura técnica a los jóvenes y frenar la alarmante escasez de profesionales que sufre el sector. La presentación tuvo lugar en el IES Andrés Laguna y ya han confirmado su participación más de diez centros.

El concurso consiste en que los alumnos elaboren una muestra de hormigón que posteriormente se someterá a un ensayo de compresión en un laboratorio especializado. Los centros realizaron el amasado entre el 12 y el 18 de marzo, la recogida de probetas se coordinará la semana del 7 de abril y los ensayos se llevarán a cabo la semana del 20 de abril. Con los resultados se elaborará un ranking provincial y el ganador representará a Segovia en la final nacional, donde competirá con los ganadores de otras 32 provincias.

El trasfondo de la iniciativa es preocupante: solo una de cada cuatro vacantes de arquitecto técnico se cubre con profesionales cualificados en todo el país, una situación que en Segovia se agrava desde la desaparición del grado en la provincia, primero en la Universidad SEK y después en IE University.

El presidente del COAAT, Enrique Gutiérrez Barahona, destacó que se trata de “uno de los pocos grados universitarios con tal versatilidad”, capaz de abrirse a la dirección de proyectos, la gestión BIM, la rehabilitación, el interiorismo o la sostenibilidad energética, con un salario medio superior a los 40.000 euros y un horario generalmente compatible con la conciliación familiar.

El director del IES Andrés Laguna, Juan Solórzano, agradeció la iniciativa y destacó el esfuerzo del centro por “tender puentes entre los alumnos y la realidad laboral”. El grupo ganador recibirá como premio una visita a una obra en ejecución, a una fábrica de prefabricados de hormigón, a un laboratorio de control de calidad y a una central de hormigonado, con todos los gastos asumidos por el COAAT, además de una camiseta personalizada. Desde la institución han confirmado que la iniciativa nace con vocación de continuidad: “No esperábamos una acogida tan grande y ya estamos pensando en ideas para hacerlo todavía más atractivo en próximas ediciones”.