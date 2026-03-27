Palazuelos celebra Semana Santa con el estreno de su propia Banda

La Hermandad de la Paz de Palazuelos de Eresma celebrará este sábado 28 de marzo su procesión anual con una novedad de calado: el estreno de su propia Banda de Cornetas y Tambores, una formación musical que la cofradía ha impulsado para dotar de identidad sonora propia a sus desfiles procesionales. La salida está prevista a las 18.30 horas y el recorrido se prolongará durante aproximadamente tres horas por las calles del municipio.

El hermano mayor de la Hermandad, Sergio Barea, ha explicado que la creación de la banda supone “un hito para la corporación nazarena y un triunfo de identidad y desarrollo, también para el pueblo”, y ha apuntado que la formación no solo acompañará la procesión del sábado, sino que tiene previstas otras dos citas el 3 y el 11 de abril. La banda ya ha participado en el concierto solidario a favor de ASIDOS celebrado el 7 de marzo y en el II Memorial Eduardo Matesanz. Barea confía en que pueda convertirse en “embajadora itinerante del municipio, vinculando el nombre de Palazuelos de Eresma con la excelencia y la tradición”.

La procesión contará además con la Banda de Música de la Villa de Olmedo, con más de cincuenta músicos, y con el coro Amadeus en varios puntos del recorrido. La Virgen de la Salud y Esperanza lucirá como novedad la saya del Jubileo o de La Esperanza, una nueva obra de bordado en aplicación realizada por los talleres jienenses Divina Pastora. El itinerario incluirá la calle Real, la plaza de Arriba, las travesías de las Eras y los Linares, y el entorno del Ayuntamiento.