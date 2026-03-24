El Ayuntamiento de Segovia, a través de la concejalía de Cultura, ha abierto este lunes 23 de marzo el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de subvenciones, en concurrencia competitiva, destinadas al desarrollo de proyectos y actividades culturales que se realicen en el municipio de Segovia, barrios incorporados o la entidad local menor de Revenga. Estas iniciativas deberán desarrollarse entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

El Boletín Oficial de la Provincia publicó este pasado viernes las bases reguladoras de esta convocatoria, para la que el Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 203.000 euros.

Podrán optar a estas ayudas las asociaciones y entidades de carácter cultural y otras asociaciones sin ánimo de lucro cuya actividad principal se desarrolle en el municipio de Segovia y que persigan como fines debidamente acreditados en sus estatutos la realización de actividades de carácter cultural. Además, deben estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades Ciudadanas de Segovia. También podrán concurrir centros educativos de carácter público, debidamente constituidos, con sede en el municipio de Segovia, siempre y cuando el proyecto para el que solicita la ayuda sea de carácter cultural.

Entre los proyectos subvencionables se encuentran acciones de carácter formativo relacionadas con disciplinas artísticas y culturales, ferias de carácter cultural, exposiciones, conferencias y proyectos culturales vinculados con algunas de las siguientes materias: danza, música, teatro, artes plásticas, literatura, cinematografía, cultura tradicional, fotografía o cultura científica.

A la hora de valorar las propuestas, se tendrá en cuenta, entre otros criterios, la cohesión social y vecinal, la promoción de la identidad cultural, las tradiciones y los oficios artesanos, la antigüedad y trayectoria del proyecto, la participación de agentes de carácter internacional, el alcance y repercusión del mismo o la participación de agentes locales.

Al igual que el pasado año, las bases contemplan una resolución provisional de la convocatoria. En esta fase, las entidades interesadas dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para comunicar la aceptación o renuncia de la subvención propuesta.

Desde la Concejalía de Cultura se han mantenido diversas reuniones con las asociaciones que participaron en la convocatoria de 2025, así como con nuevas entidades interesadas en concurrir en esta edición. Según el concejal responsable del área, Juan Carlos Monroy, este hecho refleja el creciente interés por este modelo de convocatoria de ayudas públicas.

El plazo para solicitar estas ayudas permanecerá abierto durante 15 días hábiles, desde hoy, 23 de marzo, hasta el 14 de abril, ambos incluidos. a contar desde hoy. Toda la información está a disposición de las personas interesadas en las dependencias de la Concejalía de Cultura (Avenida Juan Carlos I), en la página web del Ayuntamiento de Segovia y en la Sede Electrónica (https://sede.segovia.es, trámite Solicitud de subvención Actividades Culturales).