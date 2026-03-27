Las obras de renaturalización de las plazas de Nueva Segovia, incluidas en el proyecto “Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad”, se encuentran en su fase final. El asfaltado en las plazas Tirso de Molina y Calderón de la Barca ya ha finalizado, por lo que se puede aparcar en ambos entornos y las líneas del transporte urbano que pasan por este barrio recuperan a partir de mañana el recorrido original que tenían antes de comenzar las obras.

El espacio de estacionamiento en estas plazas ha sido diseñado para el aparcamiento en batería y marcha atrás, una fórmula que, según los estudios técnicos, aporta mayor seguridad a la hora de incorporarse a la circulación.

En las plazas de Bécquer y Fernando de Rojas ya han comenzado los trabajos de fresado de sus calzadas y está previsto que el asfaltado en ambas concluya antes de los días centrales de Semana Santa, lo que permitirá que todas las plazas queden plenamente operativas tanto para el tráfico como para el uso de los aparcamientos.

La finalización de los trabajos en las calzadas de las plazas Tirso de Molina y Calderón de la Barca, permitirá que, a partir de mañana viernes, el servicio búho y las líneas 4 y 5 recuperen su itinerario habitual por las calles de Nueva Segovia. Los autobuses volverán a salir del barrio a través de la calle Dámaso Alonso, atravesando la plaza de Calderón de la Barca y continuando por Gerardo Diego.

Se reactivan las paradas del pabellón “Pedro Delgado”, Arcipreste de Hita y Calderón de la Barca y se eliminan las habilitadas de forma provisional durante las obras, situadas en el pabellón deportivo y la calle Vicente Aleixandre, que prestaban servicio a la línea 5 en sentido Colón y a las líneas 4 y búho en sentido carretera de Soria.