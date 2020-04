¿Fiestas de junio? Los pueblos barajan desplazarlas a agosto (dándose bien)

Las fiestas de verano están en el aire. El Ayuntamiento de Hontanares de Eresma anunciaba oficialmente la suspensión de las fiestas del Patrocinio, que debían celebrarse a primeros de mayo. En Hontanares no habrá aplazamiento, pura y dura cancelación. En otros casos, por ejemplo en El Espinar, la contratación de espectáculos estaba ya adjudicada para toda la temporada, hay fiestas previstas en el barrio de La Estación en junio, aunque todo indica que se van a posponer. “Tenemos ahora que negociar el desplazamiento de fechas, el caso más notable es el de Camela, que debía actuar en marzo y ha quedado pospuesto a octubre”, explica Javier Figueredo, alcalde.

En otras localidades tienen más margen de maniobra. En Palazuelos de Eresma no llegó a cerrarse la contratación anual de las verbenas para los tres núcleos y el alcalde, Jesús Nieto, ha optado por no sacar el pliego hasta que se clarifique el panorama. Las fiestas debían celebrarse a partir de junio, empezando por las de San Antonio, en Palazuelos, y siguiendo con San Juan, en Tabanera. “Barajamos llevarlas a agosto, aunque todo es muy prematuro aún”, cuenta Jesús Nieto. En Segovia, desde el área de Cultura se resisten a avanzar planes. No consta que estén contratados los espectáculos de San Juan y San Pedro, lo que facilita la cancelación, pero tampoco descartan un aplazamiento o la conversión de los festejos más inminentes, los de junio, en una extraña fórmula que logre aunar fiestas populares y a la vez evitar concentraciones de personas.

Eso en el mejor de los casos. En los ayuntamientos se es plenamente consciente que los espectáculos masivos serán lo último de lo último en autorizarse tras el fin del confinamiento y off the record no son pocos los alcaldes que dudan seriamente de que puedan celebrarse verbenas este año. Las partidas presupuestarias deberán reajustarse drásticamente. Una pista, un documento no oficial que circulaba ayer por diversos medios de comunicación italianos y que avanzaba los planes para el desconfinamiento en aquel país, actualmente “piloto” en lo que toca al confinamiento, situaba el fin del veto a fiestas y discotecas… ¡en diciembre!

Para el sector es un año en blanco, de ahí que las empresas de espectáculos hayan lanzado la campaña #aplazatufiesta, suplicando casi que los festejos no se cancelen y se pospongan, pero la sensación es de calamidad en ciernes. De momento, una empresa segoviana del sector ya ofrecía la cabina de su camión-trailer para todo tipo de portes.