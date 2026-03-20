Eliades Ochoa da inicio a su gira mundial en el Teatro Juan Bravo

El prestigioso músico cubano Eliades Ochoa cumple ochenta años en junio de este 2026 y lo va a celebrar como mejor sabe hacerlo, llevando la música y el son a múltiples lugares de Europa y América del sur con una gira que dará inicio mañana viernes, 20 de marzo, en el Teatro Juan Bravo de la Diputación a partir de las 21:00 horas.

Bajo el título ‘Como nunca’, Eliades Ochoa espera hacer ver a su público que aquel joven de apenas veinticuatro años que tocaba en la Casa de la Trova en los años setenta sigue en plena forma y conserva las cualidades musicales que lo han ido convirtiendo en uno de los grandes maestros de la música caribeña y en uno de los mejores guitarristas latinos de todos los tiempos.

Habiendo colaborado a lo largo de décadas con músicos como Enrique Bunbury, Luis Eduardo Aute, Pau Donés, Armando Manzanero o Pablo Milanés, entre muchos otros, así como, mención aparte, con Compay Segundo, Eliades Ochoa ha sabido mantener su carisma musical y su categoría sin bajarse de la actualidad, creando y componiendo en los últimos años producciones como ‘Vamos a bailar un son’ o colaborando con artistas del actual panorama musical internacional, como C. Tangana.

El fundador de Buenavista Social Club, que en la última edición de los Grammy recibió el reconocimiento a la música cubana con el premio al mejor álbum de Teatro musical, siempre ha reconocido disfrutar del calor de los directos y el público, por lo que confía en que sean muchas las personas que se acerquen a escucharlo y a bailar al compás de sones, guajiras y boleros en el recital de mañana, para el que se ha fijado un precio único de entrada de 36 euros que se puede adquirir tanto en Tickentradas como en taquilla.

Tras su paso por el Teatro Juan Bravo, Eliades Ochoa sólo hará parada en España en Barcelona, Madrid, Pontevedra, Pamplona y Valencia. El resto de citas de su gira ‘¡Como nunca!’ están marcadas en los mapas de Alemania, Estados Unidos, México, Canadá, Puerto Rico, Colombia, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido.