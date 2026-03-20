El Ayuntamiento ha puesto en marcha una reorganización del estacionamiento en el entorno de las avenidas Vía Roma y Padre Claret y en las zonas próximas a la plaza de Artillería, con el objetivo de mejorar la movilidad, optimizar el uso del espacio público y facilitar el tránsito peatonal.

A partir de este fin de semana, los autobuses de uso turístico dispondrán de una nueva zona habilitada para la subida y bajada de viajeros. Este espacio se sitúa al inicio de la avenida Vía Roma, en sentido descendente, una vez superadas las paradas de transporte público existentes. La nueva área cuenta con capacidad para tres autobuses turísticos.

Esta medida permitirá descongestionar las aceras y mejorar la circulación en este entorno, especialmente en lo relativo a los servicios públicos.

En la zona donde anteriormente realizaban parada los autobuses turísticos, se han habilitado nuevas plazas para taxis: cuatro ubicadas hasta el paso de peatones y dos adicionales una vez superado este. Asimismo, se mantiene una plaza de estacionamiento reservada para personas con movilidad reducida. Por su parte, la parada de la línea 11 del AVE se traslada unos metros más abajo para favorecer una mejor organización del tráfico.

En cuanto al estacionamiento regulado, las plazas de zona azul O.R.A. que se eliminan en uno de los lados de la calzada se recuperan en el lado opuesto, garantizando así la disponibilidad de este tipo de aparcamiento en la zona.

Por último, tras la supresión del estacionamiento para vehículos de dos ruedas en el paseo de Santo Domingo de Guzmán, se ha habilitado un nuevo espacio con capacidad para 14 motocicletas en la avenida Padre Claret número 8, junto a la entrada a la estación de servicio.