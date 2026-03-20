El Ayuntamiento ha puesto en marcha una reorganización del estacionamiento en el entorno de las avenidas Vía Roma y Padre Claret y en las zonas próximas a la plaza de Artillería, con el objetivo de mejorar la movilidad, optimizar el uso del espacio público y facilitar el tránsito peatonal.
A partir de este fin de semana, los autobuses de uso turístico dispondrán de una nueva zona habilitada para la subida y bajada de viajeros. Este espacio se sitúa al inicio de la avenida Vía Roma, en sentido descendente, una vez superadas las paradas de transporte público existentes. La nueva área cuenta con capacidad para tres autobuses turísticos.
Esta medida permitirá descongestionar las aceras y mejorar la circulación en este entorno, especialmente en lo relativo a los servicios públicos.
En la zona donde anteriormente realizaban parada los autobuses turísticos, se han habilitado nuevas plazas para taxis: cuatro ubicadas hasta el paso de peatones y dos adicionales una vez superado este. Asimismo, se mantiene una plaza de estacionamiento reservada para personas con movilidad reducida. Por su parte, la parada de la línea 11 del AVE se traslada unos metros más abajo para favorecer una mejor organización del tráfico.
En cuanto al estacionamiento regulado, las plazas de zona azul O.R.A. que se eliminan en uno de los lados de la calzada se recuperan en el lado opuesto, garantizando así la disponibilidad de este tipo de aparcamiento en la zona.
Por último, tras la supresión del estacionamiento para vehículos de dos ruedas en el paseo de Santo Domingo de Guzmán, se ha habilitado un nuevo espacio con capacidad para 14 motocicletas en la avenida Padre Claret número 8, junto a la entrada a la estación de servicio.
20 marzo, 2026
Dice la nota que “esta medida permitirá descongestionar las aceras y mejorar la circulación en este entorno”. Pues me da que no lo han pensado mucho, porque, tras desembarcar en acera estrecha, o bien “obligan” a los eternos grupos de paseantes turistas a cruzar por el paso de peatones de Padre Claret, provocando retenciones mayores a las ya existentes, o bien lo hacen por el de Vía Roma, al que seguirán otros tres más hasta llegar al Acueducto. Total, desesperante.
¿No sería más lógico que desembarcaran a todos los turistas en la estación de autobuses, y ya de paso les cobraran una tasa, como se hace en toda Europa? Tras un agradable paseo viendo San Millán y las preciosas vistas de la zona amurallada y catedral, irían por avenida peatonal hasta maravillarse con el puente sin agua.
20 marzo, 2026
Batalla perdida. El turismo, nuestro querido turismo, nuestra perdición como ciudad habitable…
20 marzo, 2026
Ohhhh. Qué ideaza. Y mandamos los autobuses que salen y entran a Madrid, Ávila y todos los pueblos de Segovia a que aparquen para llevar viajeros… ¿Dónde? ¿En su casa, señor Ahhh?