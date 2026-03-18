La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), ha adjudicado las obras de ejecución del punto limpio del municipio de Palazuelos de Eresma a la empresa Construcciones y Obras Valbuena S.A. por un importe de 568.162,54 euros (IVA incluido).

El proyecto está financiado por la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses, debiendo finalizar toda actividad antes del 30 de junio de 2026.

Esta actuación forma parte de una inversión de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, aprobada en Consejo de Gobierno el día 25 de noviembre de 2025, destinada a la construcción de cinco nuevos puntos limpios en Castilla y León, entre ellos el de Palazuelos de Eresma en la provincia de Segovia, el cual pasará a ser propiedad del municipio tras su construcción.

La instalación se proyecta en una parcela de suelo rústico en el paraje de Mojón, al final de la calle de la Mina y junto a las piscinas municipales, con una superficie construida total prevista de 2.880,77 metros cuadrados.

El punto limpio proyectado se compondrá de dos plataformas dispuestas a distinto nivel. Una plataforma superior destinada al vertido de residuos pesados o voluminosos en contenedores de gran capacidad, con acceso libre para el público tanto peatonal como rodado, y una plataforma inferior destinada a la recogida por camiones de dichos contenedores.

Asimismo, se instalarán ocho contenedores de gran capacidad para el depósito selectivo de los siguientes residuos: plástico no envase; metales y chatarra; madera; restos de poda; muebles y enseres; colchones y somieres; residuos mezclados de construcción y demolición; y materiales de construcción a base de yeso.

Con el objetivo de impulsar la economía circular y cumplir el Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, la Junta de Castilla y León considera prioritarias la mejora y construcción de puntos limpios fijos y la compra de puntos limpios móviles, que gestionan los ayuntamientos, mancomunidades o consorcios.