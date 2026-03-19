Publicatessen llega a su gala final con una novedad: los tres presentadores van disfrazados

El festival universitario de publicidad Publicatessen celebra este jueves 19 de marzo su gala de clausura en el salón de actos del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia, donde los estudiantes de publicidad de último curso entregarán los premios de su 18ª edición. El acto comenzará a las 19.00 horas, con apertura de puertas a las 18.30.

Los tres presentadores de la gala, Daniel Martín, coordinador del departamento, Antía y Pablo, han explicado en Vive Radio los detalles de una preparación que ha llevado casi dos meses de ensayos, con sesiones diarias de tarde que en ocasiones se han prolongado hasta las nueve de la noche. “

Todo el trabajo de seis meses está metido en dos horas y esas dos horas tienen que salir perfectas”, ha resumido Daniel, quien ha subrayado que el objetivo es que la gala sea “ágil, corta y capaz de transmitir lo que somos como estudiantes”.

La edición de este año incorpora una novedad que no se había visto en las 17 anteriores: los tres presentadores irán tematizados con personajes acordes a la temática del festival, el ADN creativo. “Son tres personajes muy concretos: en el momento en que ves los tres trajes sabes perfectamente de qué va”, ha señalado Daniel. Antía, que ha reconocido que su personaje es el que menos se parece a su propia personalidad, ha explicado que el equipo le fue indicando en cada ensayo cómo interpretarlo, llegando incluso a ponerle como referencia a Maléfica.

El guión de la gala, que los tres presentadores llevan semanas memorizando, está construido a base de metáforas y referencias que exigen un nivel elevado de atención por parte del público. “Es una gala que si fuera demasiado larga sería imposible de absorber”, ha explicado Daniel. Entre los premios más esperados figuran el trucho libre y el trucho de imitación, los últimos en entregarse y los que generan mayor expectación por su total libertad creativa. También tendrá especial peso el galardón honorífico, que cada año marca uno de los momentos más emotivos de la noche.