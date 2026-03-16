6 Comments

El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, se convirtió en la noche del domingo en el tercer procurador del PSOE por Segovia en las elecciones a las Cortes de Castilla y León, el escaño que rompió el empate con el Partido Popular y que los socialistas no habían conseguido en las anteriores citas electorales. Freire atendió este lunes a Radio Segovia Cadena SER desde su despacho de la alcaldía, donde aseguró haber retomado ya la actividad ordinaria.

“Objetivo cumplido, muy satisfecho”, resumió el nuevo procurador, quien agradeció el respaldo recibido y atribuyó el resultado a su vinculación con el territorio. “Creo que el hecho de que sea un candidato de la comarca de la Tierra de Pinares, alcalde de una localidad importante como Cuéllar, ha servido para conseguir ese tercer procurador”, señaló. Fraile subrayó también que su perfil “moderado y de centro” y su cercanía al mundo del campo y la ganadería habrían captado votos más allá del electorado ideológico socialista. “La gente no es tonta y analiza las cuestiones”, apuntó en referencia al contraste con otras candidaturas que, a su juicio, no contaban con arraigo en la provincia.

En una valoración global de los resultados, Fraile reconoció que la tendencia para el PSOE en Castilla y León era “preocupante” según las encuestas, pero consideró que la provincia había aguantado bien el envite. “Hemos salvado los muebles en Segovia con ese objetivo cumplido, y hemos salvado los muebles a nivel autonómico creciendo en dos escaños, uno aportado en la provincia de Segovia”, afirmó.

Sobre sus prioridades en las Cortes, Fraile fue directo: “A mí me duele la sanidad pública que hay en esta comunidad autónoma, en esta provincia y en particular en esta comarca”. Junto a la sanidad, situó la vivienda como el gran reto para los jóvenes de la comarca. “Cómo están disparados los alquileres, cómo está disparado el mercado de segunda mano o de primera residencia… tenemos que pedir vivienda pública que ofrezca posibilidades asequibles a nuestros jóvenes”, afirmó.

Fraile confirmó que seguirá al frente de la alcaldía de Cuéllar y dejó en manos del partido su continuidad como diputado provincial. Las Cortes se constituirán el próximo 14 de abril. De cara a las próximas elecciones municipales, previstas en año y medio, el nuevo procurador reconoció que los resultados del domingo en el municipio de Cuéllar, donde el PP obtuvo cerca del 38% frente al 33% del PSOE, merecen análisis, aunque se mostró confiado: “El resultado de ayer nos reafirma como equipo de gobierno y hay partido más que de sobra para jugar y trabajar”.