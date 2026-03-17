La Diputación abre el plazo para los ‘Aperitivos a banda’ hasta el 6 de abril

Los aperitivos en la provincia entre mayo y octubre volverán a tener cierto sabor musical, después de que el Área de Cultura, Juventud y Deportes que dirige José María Bravo haya puesto en marcha una nueva convocatoria del programa ‘Aperitivos musicales a banda’, cuya apertura de plazo de solicitudes para actuantes ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia y será efectiva a partir de mañana, martes 17 de marzo.

Destinada a bandas de música con sede en alguno de los municipios de la provincia, la iniciativa pretende, no sólo ofrecer a estas agrupaciones la posibilidad de llevar a cabo su función en cualquier lugar del territorio, sino también lograr que los habitantes de los pueblos de la provincia disfruten de una actividad que fomenta la cohesión social y territorial a través de la cultura.

El proyecto valora, además, el hecho de que este tipo de agrupaciones consigan amenizar momentos y jornadas propensos a la creación y el fortalecimiento de redes comunitarias.

De este modo, aquellas bandas interesadas en formar parte del programa de actuaciones deberán presentar su solicitud a través de la Sede Electrónica de la Diputación antes del próximo 6 de abril. Así, el personal del Servicio de Cultura podrá elaborar un catálogo de actuantes que después será ofrecido a los ayuntamientos, con el objetivo de que sean las propias entidades locales las que lleven a cabo la contratación de alguna de estas actuaciones, que estarán subvencionadas en mayor o menor medida por la institución provincial, atendiendo a criterios poblacionales. En cualquier caso, tal y como establecen las bases de la convocatoria, disponibles en la página web de la institución provincial (https://www.dipsegovia.es/es/la-institucion/servicios/cultura/programas-culturales/aperitivos-musicales-a-banda), el caché de las bandas no podrá superar los 2.000 euros.