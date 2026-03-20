La Guardia Civil de Segovia, a través de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), ha detenido a dos personas, residentes en Azuqueca de Henares (Guadalajara), como presuntas autoras de 25 delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en repetidores de telefonía móvil de una conocida operadora, así como de un delito continuado de estragos.

La investigación se inició a comienzos de noviembre de 2025, tras la recepción, a través del sistema ONRED, de un elevado número de denuncias por sabotajes en instalaciones de telecomunicaciones. Los hechos, que se prolongaban desde el mes de agosto, afectaron a repetidores situados en Fresno de Cantespino, Castillejo de Mesleón, Ayllón, Maello (Ávila), Arcones, El Espinar, Boceguillas, Cerezo de Arriba, Prádena, Villacastín, Fresno de la Fuente y Carabias.

Los autores actuaban con un modus operandi perfectamente definido: accedían a los recintos técnicos, sustraían cableado de cobre y dejaban completamente inutilizados los repetidores, provocando la interrupción de servicios esenciales como telefonía, datos, mensajería, teleasistencia y comunicaciones de emergencia. La magnitud del daño generado situaba a la población en un escenario de riesgo evidente.

A partir de este patrón delictivo, se articuló una investigación que, tras un minucioso análisis de indicios, permitió identificar un vehículo presente en varios de los escenarios afectados. Su seguimiento condujo a dos individuos que lo utilizaban de forma habitual y que se desplazaban desde Azuqueca de Henares para perpetrar los robos.

Las pesquisas revelaron además que el cobre sustraído era vendido posteriormente en dos establecimientos de la misma localidad, y que los beneficios obtenidos estaban destinados a sufragar un viaje a sus países de origen durante las fechas navideñas.

Una vez acreditada su presunta participación en los hechos, se procedió a la detención de ambos individuos, con numerosos antecedentes penales por hechos similares, siendo puestos a disposición Tribunal de Instancia Civil y de Instrucción de Sepúlveda.