“La Federación está acabando con la ilusión de cientos de niños”

El Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia aprobó el pasado miercoles una moción de apoyo al Club Deportivo San Cristóbal ante las sanciones impuestas por la Real Federación Española de Fútbol a tres clubes segovianos de fútbol sala —San Cristóbal, Segosala y Valverde— por su presunta vinculación con la Superliga Segoviana. La moción, presentada por el Grupo Popular, salió adelante con ocho votos a favor y tres abstenciones del Partido Socialista. Horas después, el pabellón municipal se llenó para aplaudir a los dos equipos del club durante su entrenamiento.

El alcalde de San Cristóbal, Óscar Moral, ha explicado en Vive Radio que la decisión de la Federación responde a lo que calificó de “vendetta” por parte de la Federación Castellanoleonesa de Fútbol ante el hecho de que varios padres decidieran inscribir a sus hijos en una competición alternativa a la federada. “Algo que ya viene pasando en otras provincias y en otros deportes desde hace tiempo sin mayor problema”, señaló, poniendo como ejemplo el baloncesto en Segovia o el fútbol en Burgos.

Moral subrayó que el Club Deportivo San Cristóbal no tiene ninguna vinculación formal con el club que compite en la Superliga y que sus equipos de categoría nacional y regional siguen compitiendo con normalidad. “En la vida cada uno puede elegir si quiere competir en una liga federada o jugar un partido con sus amigos de otra manera. Esto no tiene que ser excluyente ni intentar dañar al deporte”, afirmó. El caso más extremo es el de Valverde, que ya ha sido excluido de la competición de tercera división sin esperar al plazo de alegaciones, mientras que San Cristóbal y Sego Sala disponen de dos semanas para presentar sus recursos gracias a que este fin de semana las competiciones se paralizan por la celebración de copas.

Los tres clubes están elaborando con sus abogados los recursos correspondientes y solicitarán medidas cautelares para poder seguir compitiendo mientras se resuelve el proceso. Si las alegaciones no prosperan, Morales advirtió que el asunto acabará en la vía civil ordinaria. “La suerte es que si hieres después de año y medio, tendrá poca solución”, lamentó, reclamando que “la lógica se tenga en cuenta antes”.

El alcalde, también es diputado provincial de Deportes, precisó que la Diputación de Segovia no ha impulsado la Superliga sino que ha apoyado económicamente a los más de 2.000 deportistas que decidieron participar en ella, en línea con su política de apoyo al deporte provincial. Moral anunció además que la Diputación aprobará próximamente una moción instando al Consejo Superior de Deportes, a la Federación castellanoleonesa y a la Real Federación Española a reconsiderar las sanciones. “Lo que acaban es con la ilusión de todos esos niños. El fomento del deporte tiene que ser otra cosa”, concluyó.