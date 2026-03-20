La delegada territorial, Raquel Alonso, ha firmado hoy viernes la resolución por la que autoriza la ocupación temporal de la vía pecuaria ‘Cordel de Santillana’, necesaria para la construcción del nuevo vial a la estación de Alta Velocidad ‘Segovia-Guiomar’, que promueve el Ayuntamiento de la capital.

La responsable de la Junta en la provincia ha procedido a la firma, una vez que el alcalde de Segovia, José Mazarías, ha suscrito por parte del Ayuntamiento de Segovia la conformidad con el pliego de condiciones que debe regir la ocupación de la citada vía pecuaria.

El acceso que proyecta el Ayuntamiento discurre desde la rotonda del Pastor a la rotonda del Paseo Campos de Castilla, glorieta desde la que parte la vía de conexión actual con la estación. El nuevo vial afecta en parte de su trazado a la vía pecuaria ‘Cordel de Santillana’ lo que, de acuerdo con la vigente Ley de Vías Pecuarias, ha obligado a tramitar el procedimiento de ocupación temporal de estos terrenos por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y ha supuesto el sometimiento del expediente a información pública durante un mes.

El pasado 12 de marzo concluyó el periodo de exposición pública sin que se hayan presentado alegaciones o reclamaciones a la ocupación temporal del ‘Cordel de Santillana’, por lo que desde la Administración autonómica se ha procedido a la autorización.

El proyecto de obras del vial entre la rotonda del Pastor y la rotonda del Paseo Campos de Castilla también ha sido sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada y cuenta con el preceptivo informe de impacto ambiental emitido por la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, que determina que el proyecto no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y establece el cumplimiento de una serie de medidas protectoras tanto en el proyecto como durante la ejecución de los trabajos de construcción.