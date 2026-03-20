La calle Taray cortada al tráfico desde el lunes

El Ayuntamiento de Segovia continúa con los trabajos de renovación de las canalizaciones de fibrocemento en el paseo del Obispo, la calle Doctor Velasco y la bajada de la Canaleja. Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y está financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Tras la finalización de la renovación de la infraestructura de agua en el paseo del Obispo, el próximo lunes 23 de marzo el equipo se trasladará a la calle Taray para iniciar las obras en el tramo comprendido entre el colegio Fray Juan de la Cruz y el inicio del paseo del Obispo. Esta intervención implicará el corte de tráfico en la calle Taray durante el tiempo que se prolonguen los trabajos, con una duración estimada de un mes, si bien se intentará acortar este plazo en la medida de lo posible.

Durante este periodo, el paseo del Obispo modificará su sentido de circulación, que pasará a ser ascendente, permitiendo así la salida del tráfico hacia la Cuesta de San Bartolomé. Con el objetivo de facilitar el acceso a residentes y a las familias del colegio Fray Juan de la Cruz, se habilitará un itinerario alternativo: el tráfico se desviará por la calle Luis Felipe Peñalosa hasta la plaza de Colmenares, con salida hacia la plaza del Conde Cheste a través de la calle Luis Martín Marcos.

El Ayuntamiento de Segovia agradece la comprensión y colaboración de vecinos y residentes ante las molestias que estas actuaciones puedan ocasionar, al tiempo que solicita que se atienda y respete la señalización provisional y las indicaciones establecidas para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los trabajos.