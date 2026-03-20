La Real Federación de Castilla y León de Fútbol ha respondido por escrito al Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia tras la moción aprobada por el consistorio en apoyo al Club Deportivo San Cristóbal, uno de los tres clubes segovianos sancionados por su presunta vinculación con la Superliga Segoviana. En su carta, la Federación rechaza las críticas recibidas y defiende la legalidad de su actuación con un detallado relato de los hechos.

La Federación recuerda que el 3 de enero de 2025 mantuvo una reunión con los clubes segovianos afectados en la que se dieron “cuantas explicaciones solicitaron”, y que desde esa fecha ninguno de ellos volvió a dirigirse a la institución para pedir más información o trasladar sus intenciones. Añade que el 18 de junio de 2025, días antes de que cerrara el plazo de inscripción, remitió a todos los clubes un correo electrónico advirtiéndoles expresamente de que la participación simultánea en competiciones federadas y no federadas podía incumplir el reglamento y la normativa autonómica, “con el ánimo de que, en la libertad de elección, adopten las decisiones que entiendan más convenientes, contando con la información que les permita decidir y sustentar las mismas y sus posibles consecuencias”.

La Federación apunta también directamente al alcalde de San Cristóbal, Óscar Moral, en su doble condición de regidor municipal y diputado provincial de Deportes, señalando que fue precisamente bajo su presidencia donde el 8 de abril de 2025 se presentó públicamente la Superliga Segoviana “con el respaldo decidido de la Diputación de Segovia”.

La institución lamenta que se le inste a agotar vías de diálogo cuando, según afirma, “ningún miembro de esa institución se ha dirigido nunca a esta Real Federación para solicitar información”, pese a que el alcalde “es conocedor de nuestra existencia por la reiteración de sus manifestaciones claramente ofensivas recogidas en diversos medios de comunicación”.

En cuanto al fondo del asunto, la Federación califica de “espurios y carentes de sentido” los argumentos esgrimidos por los clubes para justificar la no inscripción de sus equipos en las competiciones provinciales, señalando que la normativa aplicada es exactamente la misma que rigió en las cuatro temporadas anteriores, en las que los mismos clubes sí participaron sin objeción. La carta concluye anunciando que la Federación hará pública su respuesta, “al igual que el Ayuntamiento de San Cristóbal ha hecho público el acuerdo de su sesión plenaria”.