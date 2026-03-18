Un fallo en la red ferroviaria ha provocado este miércoles 18 de marzo la paralización de los trenes con origen y destino Madrid, afectando directamente a la conexión de Segovia durante más de una hora en plena franja de mañana.
La incidencia ha obligado a detener la circulación de varios convoyes y ha generado retrasos acumulados en la línea de alta velocidad que conecta Segovia con la capital, una de las rutas más utilizadas por trabajadores y estudiantes en su desplazamiento diario.
Aunque el servicio sobre las 9:10 comenzaba a recuperarse progresivamente tras la incidencia, los retrasos han continuado durante buena parte de la mañana, con trenes que han salido con demora o han quedado retenidos en estaciones.
Incidencias
La conexión ferroviaria entre Segovia y Madrid se ha visto afectada en los últimos meses por diferentes incidencias técnicas, limitaciones de velocidad o problemas en la infraestructura, lo que ha incrementado las quejas de los usuarios habituales. En episodios recientes, se han registrado retrasos de hasta 90 minutos por problemas en la vía o incidencias operativas en el corredor de alta velocidad que une Madrid con el norte del país . Además, fallos informáticos o problemas en la red han llegado a paralizar trenes en distintos corredores con origen o destino en Madrid, afectando a miles de viajeros.
18 marzo, 2026
AVE Marías hay que rezar, si quieres llegar. Van a cambiar el nombre de RENFE por TENFÉ. Vota, progreso,nos dejan como Cuba. Vota Sánchez, llegarás siempre que no te maten en el tren por falta de mantenimiento en las vías.
18 marzo, 2026
El tren en España está en su mejor momento, lo dice el ministro de transportes Oscargután, habrá que creerle y votar a su partido corrupto. Por lo demás, ya está ADIF para “quitarle hierro” al asunto
18 marzo, 2026
Como el dinero público no es de nadie… No lo vamos a invertir en trenes. Ya se lo quedan los sociatas. Como el exministro Miquel Iceta. Ahora embajador en la Unesco, sin haber superado ningún estudio universitario. Al que su amigo Koldo enchufó al novio de Iceta, en una línea aérea rescatada por papi Sánchez. Curioso. El tal Iceta, un Progre, muy progre, acumula más de 27 pisos suyos a través de una sociedad familiar.https://e-noticies.cat/es/politica/psc-ataca-grandes-tenedores-mientras-miquel-iceta-acumula-inmuebles-millones-patrimonio