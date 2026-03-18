Un fallo en la red ferroviaria ha provocado este miércoles 18 de marzo la paralización de los trenes con origen y destino Madrid, afectando directamente a la conexión de Segovia durante más de una hora en plena franja de mañana.

La incidencia ha obligado a detener la circulación de varios convoyes y ha generado retrasos acumulados en la línea de alta velocidad que conecta Segovia con la capital, una de las rutas más utilizadas por trabajadores y estudiantes en su desplazamiento diario.

Aunque el servicio sobre las 9:10 comenzaba a recuperarse progresivamente tras la incidencia, los retrasos han continuado durante buena parte de la mañana, con trenes que han salido con demora o han quedado retenidos en estaciones.

Incidencias

La conexión ferroviaria entre Segovia y Madrid se ha visto afectada en los últimos meses por diferentes incidencias técnicas, limitaciones de velocidad o problemas en la infraestructura, lo que ha incrementado las quejas de los usuarios habituales. En episodios recientes, se han registrado retrasos de hasta 90 minutos por problemas en la vía o incidencias operativas en el corredor de alta velocidad que une Madrid con el norte del país . Además, fallos informáticos o problemas en la red han llegado a paralizar trenes en distintos corredores con origen o destino en Madrid, afectando a miles de viajeros.