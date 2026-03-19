11 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado el borrador de los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que ascienden a 83.182.874 euros y que el equipo de Gobierno llevará al pleno ordinario del próximo viernes 27 de marzo para su debate y aprobación. El alcalde, José Mazarías, ha presentado el documento este miércoles en rueda de prensa y ha apelado directamente a los grupos de la oposición para que permitan su aprobación: “Segovia no puede esperar y creo, honestamente, que la responsabilidad de todos los grupos de la oposición también es dejar hacer”.
El presupuesto destina 9,6 millones de euros a inversiones reales, con actuaciones en calles, redes de abastecimiento y saneamiento, parques, jardines y edificios municipales. El capítulo de personal representa el 36% del total, con más de 29,6 millones orientados a reforzar áreas como Urbanismo y Contratación. En materia social, las cuentas contemplan un incremento de 576.000 euros en Servicios Sociales, la duplicación del presupuesto de comida a domicilio hasta los 466.672 euros y una partida de ayuda a domicilio que supera los 2 millones. Para colegios se han previsto 400.000 euros y para instalaciones deportivas, 700.000 euros.
Especial peso tienen los proyectos vinculados al Plan de Actuación Integral con fondos europeos FEDER, que suman una inversión total de 11,4 millones, de los que 6,85 millones proceden de Europa. Entre ellos figuran la comunidad energética, la electrificación de las cocheras de autobuses urbanos, la mejora del abastecimiento en Nueva Segovia, el equipamiento del Teatro Cervantes o el acondicionamiento del entorno de la Vera Cruz.
Vivienda, infraestructuras y proyectos de futuro
En vivienda, el Ayuntamiento impulsa en colaboración con otras instituciones varias promociones: 98 viviendas colaborativas en Ciudad y Tierra, 14 en la carretera de Riaza, 48 en la parcela del antiguo edificio de Bomberos, 260 en Las Lastras y unas 350 en el Velódromo. En infraestructuras, el plan de pavimentación para 2026 ronda el medio millón de euros, sumando cerca de 2,2 millones en tres ejercicios, con actuaciones previstas en la calle la Plata, el polígono de Hontoria y varios barrios incorporados. Se pondrán en marcha además brigadas de actuación rápida para mejorar aceras y accesibilidad, con una partida de 500.000 euros.
Mazarías ha definido el presupuesto como “responsable, equilibrado y ambicioso” y ha reiterado su llamamiento a la oposición: “El equipo de Gobierno tiene la responsabilidad de presentar unos presupuestos, y la oposición la de permitir trabajar, fiscalizando, pero dejando avanzar”.
19 marzo, 2026
La oposición en Segovia se dedica solo a patalear y crear bulos. La señora esa del psoe que fue alcaldesa sin ser socialista y sin tener ni idea. tampoco sabe ser oposición y solo suda bilis, los de vox no saben nada de Segovia esperando que llame su jefe para darle la patita y obedecer lo que les digan. y la del partido en extinción mareando la perdiz y su necedad. De los comunistas no hace falta ni hablar porque son ceros fuera de servicio. Y mientras, todo bloqueado. El Maza tiene razón esta vez pidiendo que le dejen intentar hacer cosas. Los segovianos queremos que Segovia se mueva.
19 marzo, 2026
Estoy de acuerdo. Deben dejar trabajar a quien la ciudadanía ha decidido democráticamente que debe trabajar por la ciudad. La oposición debe dejar trabajar a quien está trabajando. Si en el año 2027, la ciudadanía considera que no han trabajado, que no les voten. Pero por ahora, lo están haciendo bien.
19 marzo, 2026
Si ha aprendido algo en las últimas elecciones, Vox debería apoyar los presupuestos y colaborar a materializar los 9,6 millones, que provienen de los contribuyentes.
19 marzo, 2026
Llama la atención que el Sr. Mazarías y el PP les diga a los grupos de la oposición lo que tienen que hacer y que les dejen gobernar aunque no lo hagan bien y ni si quiera lo hagan. Y llama la atención porque ellos, el PP, no deja gobernar al Psoe ni a Pedro Sánchez. Se confirma el dicho de “consejos vendo que para mi no tengo”
19 marzo, 2026
Es la hora de la verdad. Los Grupos de la Oposición que voten en contra de los Presupuestos presentados por el Sr. Alcalde de Segovia, tendrán que explicar a sus votantes porqué no quieren que Segovia prospere. Los segovianos deseamos disfrutar los 83 millones de euros, solo hay que preguntar al círculo de amistades, conocidos, de cada uno de nosotros, y la gran mayoría, con independencia de sus ideas políticas, está a favor de la aprobación de los Presupuestos. ¿No hablan tanto las izquierdas de Justicia Social?. Y bueno, muchos esperamos que el Grupo de VOX esté donde tiene que estar, y no impida el beneficio económico de esta ciudad.
19 marzo, 2026
Mazarías: ‘Dejen hacer’.
Vox en 2024: ‘Vale, confiamos’.
Resultado: Decepción, abandono y gastos woke heredados de los socialistas y comunistas.
2026: ‘Dejen hacer’ otra vez.
¡Y dale molino!
“Sobre los presupuestos de Segovia 2026:
No es la esperanza la que nos mata,
sino saber que tener esperanza en Mazarías es lo que nos mata.
“Al que dice ‘los votantes de Vox no entenderán’:
Claro, porque son tan burros que prefieren más incumplimientos, más gastos ideológicos heredados del comunismo ( títeres, festivales y cultura de talego), más barrios abandonados antes que exigir que cumplan un programa no teledirigido.
¡Y dale molino con la subestimación!
“Esther Núñez lo clavó: ‘Estos no son los presupuestos que Segovia necesita’.
19 marzo, 2026
A ver si Vox, como ha pasado con Potemos, Izquierda Hundida y Restar, desaparecen de una vez. No valen para nada todos estos corruptos, extremistas y antidemócratas. Son iguales.
19 marzo, 2026
Ojalá desapareciera el PP el Partido Podrido más corrupto de Europa. En esta ciudad lo único que han hecho es arreglar las cosas de sus amiguetes.
19 marzo, 2026
Anda que tus amigos no enchufaban en Segovia a su gente y dejaron la ciudad arruinada. Manín, que tu queridos sociatas son el partido amigo de los chorizos, corruptos, puteros, agresores sexuales, abusadores y acosadores sexuales, amigos de delincuentes, violadores, golpistas y asesinos etarras. Y lo más inútil que puedas encontrar.
19 marzo, 2026
Tranquil@s, no pasa nada. El estado lleva sin aprobar presupuesto, desde 2022
19 marzo, 2026
Menuda foto de todos los que NO SABEN DIALOGAR ahí para el Óscar del “Teatro Presupuestario” que viene… Ellos son las victimas… los otros son los culpables… madre mía, a lo que hemos llegado para construir un bunker para “interpretar” el Acueducto, y para llevar el foco del turismo al antiguo Regimiento donde tienen los caciques del PP sus PPrincipales INT€R€$ES, bloqueando así las VPO previstos ahí. Tic, tac, tic tac.. ya viene San Martín.