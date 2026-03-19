11 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha presentado el borrador de los presupuestos municipales para 2026, unas cuentas que ascienden a 83.182.874 euros y que el equipo de Gobierno llevará al pleno ordinario del próximo viernes 27 de marzo para su debate y aprobación. El alcalde, José Mazarías, ha presentado el documento este miércoles en rueda de prensa y ha apelado directamente a los grupos de la oposición para que permitan su aprobación: “Segovia no puede esperar y creo, honestamente, que la responsabilidad de todos los grupos de la oposición también es dejar hacer”.

El presupuesto destina 9,6 millones de euros a inversiones reales, con actuaciones en calles, redes de abastecimiento y saneamiento, parques, jardines y edificios municipales. El capítulo de personal representa el 36% del total, con más de 29,6 millones orientados a reforzar áreas como Urbanismo y Contratación. En materia social, las cuentas contemplan un incremento de 576.000 euros en Servicios Sociales, la duplicación del presupuesto de comida a domicilio hasta los 466.672 euros y una partida de ayuda a domicilio que supera los 2 millones. Para colegios se han previsto 400.000 euros y para instalaciones deportivas, 700.000 euros.

Especial peso tienen los proyectos vinculados al Plan de Actuación Integral con fondos europeos FEDER, que suman una inversión total de 11,4 millones, de los que 6,85 millones proceden de Europa. Entre ellos figuran la comunidad energética, la electrificación de las cocheras de autobuses urbanos, la mejora del abastecimiento en Nueva Segovia, el equipamiento del Teatro Cervantes o el acondicionamiento del entorno de la Vera Cruz.

Vivienda, infraestructuras y proyectos de futuro

En vivienda, el Ayuntamiento impulsa en colaboración con otras instituciones varias promociones: 98 viviendas colaborativas en Ciudad y Tierra, 14 en la carretera de Riaza, 48 en la parcela del antiguo edificio de Bomberos, 260 en Las Lastras y unas 350 en el Velódromo. En infraestructuras, el plan de pavimentación para 2026 ronda el medio millón de euros, sumando cerca de 2,2 millones en tres ejercicios, con actuaciones previstas en la calle la Plata, el polígono de Hontoria y varios barrios incorporados. Se pondrán en marcha además brigadas de actuación rápida para mejorar aceras y accesibilidad, con una partida de 500.000 euros.

Mazarías ha definido el presupuesto como “responsable, equilibrado y ambicioso” y ha reiterado su llamamiento a la oposición: “El equipo de Gobierno tiene la responsabilidad de presentar unos presupuestos, y la oposición la de permitir trabajar, fiscalizando, pero dejando avanzar”.