Detenidos cuatro hombres por robar acero en Sanchonuño

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a cuatro hombres, mayores de edad y residentes en Madrid, como presuntos autores de un delito de hurto de material de acero inoxidable en una empresa hortofrutícola de la localidad de Sanchonuño, ocasionando una pérdida de 26.317,50 euros.

El hecho delictivo se produjo a finales del mes de enero de 2026, cuando los presuntos autores accedieron al interior del recinto de dicha empresa con una furgoneta de grandes dimensiones, aprovechando que la puerta de la empresa se encontraba abierta con motivo de unas obras que se realizaban en ese momento en su interior, pasando así desapercibidos a la mirada de los propios trabajadores de la empresa.

La investigación ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de Cuéllar (Equipo de investigación de sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas), que llevó a cabo diversas gestiones técnicas y operativas en distintas localidades de la provincia de Madrid para esclarecer los hechos, y averiguar las identidades de los supuestos autores de los hechos. Se constató el modus operandi del grupo, realizando un seguimiento minucioso de sus desplazamientos y patrones delictivos, lo que permitió identificar a los presuntos autores, todos pertenecientes a un grupo criminal con un amplio historial de antecedentes por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se procedió a la detención de los cuatro hombres por la presunta autoría de los hechos, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil mantiene su compromiso con la prevención y esclarecimiento de los delitos contra el patrimonio, reforzando la seguridad en el medio rural y colaborando estrechamente con los vecinos y el tejido empresarial de la provincia.