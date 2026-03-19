El encuentro “Mujeres de ciencia, mujeres conciencia” reúne a un millar de personas

El Encuentro “Mujeres de ciencia, mujeres conciencia”, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, reunió este pasado fin de semana a cerca de un millar de personas en la Cárcel-Centro de Creación, evidenciando el interés que despierta el papel de la mujer en la ciencia.

Esta edición ha puesto un especial énfasis en el talento local, con la participación de las científicas Juana Vegas y María de Andrés, así como de la bailarina Alejandra Moreno y la pianista Teresa Cantalejo, quienes cautivaron al público con su calidad artística. Los conciertos y las representaciones teatrales se consolidaron nuevamente como uno de los principales atractivos del ciclo, destacando especialmente la obra “Madres”, a cargo de la compañía Piconera Producciones.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha señalado que “organizar un encuentro de estas características supone un reto, porque la calidad de la oferta cultural se incrementa cada edición, algo que queda reflejado en el respaldo ciudadano con una asistencia masiva a las actividades”.

Tras el éxito de esta edición de 2026, que continúa la línea de las anteriores dedicadas a la mujer emprendedora y a la mujer creadora, la Concejalía de Cultura ya trabaja en el diseño de la próxima convocatoria, donde la mujer seguirá siendo protagonista de esta cita consolidada en el calendario cultural de la ciudad.

Exposición “Espacio Disponible”

Paralelamente, ha concluido la exposición “Espacio Disponible”, del fotógrafo valenciano Eduardo Nave, que inauguró la nueva temporada de La Alhóndiga como Centro Segoviano de Fotografía. La muestra ha recibido cerca de 1.200 visitantes durante los casi dos meses que ha estado en exhibición, ocupando las tres salas del espacio.

El perfil del visitante ha sido mayoritariamente de fuera de la provincia e incluso internacional, especialmente durante los fines de semana. Sin embargo, la participación del público segoviano ha vuelto a destacar en las visitas guiadas por el propio autor, una actividad que ha gozado de gran aceptación entre ciudadanos de todas las edades.

Tras esta muestra, La Alhóndiga/Centro Segoviano de Fotografía acogerá próximamente la exposición del concurso fotográfico de las cofradías de Semana Santa y, posteriormente, la muestra del grupo de coleccionistas “Los doscientos”, consolidando su posicionamiento como referente de la fotografía en la ciudad.