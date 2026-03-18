Segosala, San Cristóbal y Valverde se enfrentan a la expulsión de sus categorías nacionales de fútbol sala tras una denuncia de la Federación de Castilla y León que los clubes consideran “injusta e inaplicable”. Valverde ya ha sido excluido de la competición de tercera división y no pudo disputar sus partidos este fin de semana. Segosala y San Cristóbal han recibido la resolución y preparan alegaciones ante el juez de apelación con la vista puesta en una posible vía civil si no obtienen respuesta favorable.

El técnico de Segosala, Agustín Pérez, ha explicado en Radio Segovia el origen del conflicto. La creación de la Superliga provocó que la práctica totalidad de los clubes segovianos de fútbol sala se marcharan de la competición federada, dejando sin equipos suficientes para organizar ligas regionales. Ante esa situación, las familias de los deportistas que formaban los equipos base de Segosala optaron por inscribir a sus hijos en otro club —Sala Segovia— para poder competir con rivales suficientes. La Federación considera que Sala Segovia y Segosala son en realidad el mismo club, y ha abierto un expediente sancionador por ello.

Pérez ha rechazado ese argumento con contundencia: “¿Cómo no van a ser los mismos deportistas? Los deportistas cuando se van de nuestro club no tienen por qué irse a otro deporte. Lógicamente lo que van a intentar es ir juntos, porque son amigos”. El entrenador ha subrayado además la contradicción de fondo: los únicos perjudicados son precisamente los tres clubes que decidieron no marcharse a la Superliga y mantener sus equipos en la federación. “¿Qué ganamos nosotros con todo esto? Y al final, ¿qué gana la Federación buscando el descenso de los equipos que están representando a Segovia en nacional y en algunos casos además muy bien?”, ha preguntado.

Pérez ha denunciado también la falta de proporcionalidad en las sanciones y la celeridad con la que se ha actuado contra Valverde sin esperar a que se resolvieran las alegaciones. “El daño es irreversible”, ha advertido, anunciando que si la resolución del juez de apelación es negativa se pedirá una suspensión cautelarísima por vía civil para evitar que los deportistas sigan perjudicados. “Aquí no estamos hablando de clubes, estamos hablando de deportistas y de familias, de gente que lleva trabajando muchos años para estar en la situación que está ahora”, ha concluido.