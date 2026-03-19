El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el proyecto de reordenación de accesos de la N-6 en el kilómetro 56,98, en el Alto del León, punto situado en el límite provincial entre Segovia y Madrid. La inversión prevista asciende a un millón de euros (IVA incluido) y el proyecto será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado.

La actuación tiene como objetivo mejorar la seguridad vial en este tramo, especialmente en los giros a la izquierda, que en la actualidad presentan dificultades de maniobra. Para resolverlo, se construirá una glorieta de 46 metros de diámetro con dos carriles de cuatro metros de anchura a ambos márgenes de la carretera, manteniendo el carril para vehículos lentos de la N-6 y su longitud actual.

Los trabajos incluirán despeje y desbroce del terreno, demoliciones, movimientos de tierras, excavaciones, rellenos y zanjas, señalización horizontal y vertical, instalación de balizamiento y defensas, y actuaciones de recuperación ambiental.