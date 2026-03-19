6 Comments

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, ha explicado ante los medios de comunicación los motivos por los que el Grupo Municipal VOX no apoyará el proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno que se debatirá en el próximo pleno del día 27.

Núñez ha calificado la situación como “un escándalo absoluto”, denunciando que la oposición haya tenido conocimiento de este asunto a través de los medios de comunicación. “El martes tuvimos una junta de portavoces de más de dos horas en la que se preguntó explícitamente qué asuntos iban a ir en este pleno”, ha señalado.

En relación con las cuentas presentadas por el alcalde, la portavoz de VOX ha criticado que se definan como “responsables y ambiciosas” y “no ideológicas”. Núñez ha aclarado que, para su grupo político, sí tienen una clara carga ideológica.

Desde VOX han anunciado un “no rotundo” al proyecto presupuestario. Núñez ha argumentado su rechazo en varios puntos, como la presión fiscal que sufren los segovianos, haciendo especial hincapié en la tasa de basuras, según ha explicado “no ha revertido en el beneficio de la ciudad. Segovia sigue estando sucia y aquí no ha cambiado absolutamente nada”.

Otro de los puntos clave es el mantenimiento de empresas públicas deficitarias como EVISEGO, cuya eliminación “era una condición imprescindible”. También ha justificado su voto en contra por la falta de planificación y transparencia en el capítulo de inversiones, especialmente en lo relativo a proyectos para los barrios. Desde VOX se han mostrado, además, en contra del centro de interpretación del Acueducto, que consideran una iniciativa “que en nada beneficia a los segovianos” y que prevé un gasto inicial superior a 680.000 euros.

Núñez ha señalado que el presupuesto sigue “destinando dinero público a partidas ideológicas feministas que no resuelven los problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos”.

Asimismo, ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de no haber tenido “voluntad de negociar”. En este sentido, ha rechazado que se responsabilice a la oposición: “Nosotros hemos tenido voluntad de negociar”, y ha denunciado un “cálculo electoralista” por parte del Partido Popular.

La portavoz de VOX ha concluido señalando que su grupo “no está aquí para regalar sus votos” y ha exigido al Gobierno municipal un cambio de actitud de cara al futuro. “Lo que ha demostrado es incapacidad, falta de liderazgo y, sobre todo, una nula voluntad de acercamiento. Si el Partido Popular quiere aprobar estos presupuestos, que busque el apoyo en otros grupos políticos”, ha finalizado.