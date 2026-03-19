6 Comments

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Segovia, Esther Núñez, ha explicado ante los medios de comunicación los motivos por los que el Grupo Municipal VOX no apoyará el proyecto de presupuestos del equipo de Gobierno que se debatirá en el próximo pleno del día 27.
Núñez ha calificado la situación como “un escándalo absoluto”, denunciando que la oposición haya tenido conocimiento de este asunto a través de los medios de comunicación. “El martes tuvimos una junta de portavoces de más de dos horas en la que se preguntó explícitamente qué asuntos iban a ir en este pleno”, ha señalado.
En relación con las cuentas presentadas por el alcalde, la portavoz de VOX ha criticado que se definan como “responsables y ambiciosas” y “no ideológicas”. Núñez ha aclarado que, para su grupo político, sí tienen una clara carga ideológica.
Desde VOX han anunciado un “no rotundo” al proyecto presupuestario. Núñez ha argumentado su rechazo en varios puntos, como la presión fiscal que sufren los segovianos, haciendo especial hincapié en la tasa de basuras, según ha explicado “no ha revertido en el beneficio de la ciudad. Segovia sigue estando sucia y aquí no ha cambiado absolutamente nada”.
Otro de los puntos clave es el mantenimiento de empresas públicas deficitarias como EVISEGO, cuya eliminación “era una condición imprescindible”. También ha justificado su voto en contra por la falta de planificación y transparencia en el capítulo de inversiones, especialmente en lo relativo a proyectos para los barrios. Desde VOX se han mostrado, además, en contra del centro de interpretación del Acueducto, que consideran una iniciativa “que en nada beneficia a los segovianos” y que prevé un gasto inicial superior a 680.000 euros.
Núñez ha señalado que el presupuesto sigue “destinando dinero público a partidas ideológicas feministas que no resuelven los problemas que de verdad preocupan a los ciudadanos”.
Asimismo, ha acusado al equipo de Gobierno del Partido Popular de no haber tenido “voluntad de negociar”. En este sentido, ha rechazado que se responsabilice a la oposición: “Nosotros hemos tenido voluntad de negociar”, y ha denunciado un “cálculo electoralista” por parte del Partido Popular.
La portavoz de VOX ha concluido señalando que su grupo “no está aquí para regalar sus votos” y ha exigido al Gobierno municipal un cambio de actitud de cara al futuro. “Lo que ha demostrado es incapacidad, falta de liderazgo y, sobre todo, una nula voluntad de acercamiento. Si el Partido Popular quiere aprobar estos presupuestos, que busque el apoyo en otros grupos políticos”, ha finalizado.
19 marzo, 2026
No le faltan argumentos no…
19 marzo, 2026
No sé qué ideología ve VOX en arreglar calles, asfaltar carreteras o arreglar el teatro Cervantes. Es evidente que VOX está en contra de la mejora de la ciudad. Esther de VOX no tiene ni idea.
19 marzo, 2026
Sin razones para negarse, la “prima dona “ de Vox da la espalda a sus electores. Prefiere que siga la ciudad estancada mientras sus dirigentes siguen poniendo por delante sus odios personales a la mejora de los ciudadanos y al desarrollo de la ciudad. Infantilismo e inmadurez política.
19 marzo, 2026
Asi nos va.
Si en una ciudad como Segovia, después de 20 años de gobierno PSOE – IU – etc.
Si los votantes deciden que gobierne por fin otra corriente PP – VOX – Ciudadanos.
Si los 11 del PP, mas los 2 de sus “hermanos” de VOX, mas la la prima 1, de Ciudadanos. No son capaces de llegar a ningún acuerdo.
No debería extrañarnos que en año y medio. Tengamos al Sr. Merino o a la Sra. Martin de nuevo.
Que sepáis que, al menos en mi caso y otros muchos de ideas similares. Nos tenéis hasta los ……
20 marzo, 2026
VOX en Segovia no tiene capacidad de decisión. Los mismos que desean eliminar Titirimundi son a su vez marionetas de la cúpula de Vox de Madrid.
20 marzo, 2026
Aquí, como en toda España, no es normal que partidos con representación muy minoritaria puedan condicionar y paralizar la actividad legislativa o ejecutiva de una gran mayoría.
Ese no es el mandato electoral, que el dueño del “balón” impida el juego de todo el equipo, más todavía en política municipal, si no impone él las reglas del juego.
Puede haber conceptos y partidas objeto de discrepancia, porque nunca llueve a gusto de todos, pero no entiendo el bloqueo de unos presupuestos que condicionan la obtención de fondos europeos y la dilación de ejecuciones de obras muy necesarias para nuestra ciudad.