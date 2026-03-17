El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia incluirá en el orden del día del pleno ordinario de marzo, el próximo viernes 27, el debate y aprobación del presupuesto municipal de 2026.
Tras varias reuniones con los distintos grupos políticos y cumpliendo con la responsabilidad inherente al Gobierno de la ciudad, el equipo de Gobierno someterá a aprobación el documento, que es la llave maestra para la ejecución de numerosos e importantes proyectos, el cumplimiento de compromisos con otras administraciones que han concedido subvenciones y la mejora de los servicios que se prestan al ciudadano desde la administración local.
En este sentido, el alcalde, José Mazarías, presentará a la sociedad segoviana el contenido de la planificación económica de 2026 en una conferencia de prensa que se celebrará mañana, 18 de marzo, a las 17.00 en la Casa de lectura.
17 marzo, 2026
Todo mi apoyo al alcalde que está tratando de sacar adelante la ciudad tras 20 años de chiringuito de amigos del PSOE.
17 marzo, 2026
Me muero por ver bajarse los pantalones al ilustrísimo