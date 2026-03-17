El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia incluirá en el orden del día del pleno ordinario de marzo, el próximo viernes 27, el debate y aprobación del presupuesto municipal de 2026.

Tras varias reuniones con los distintos grupos políticos y cumpliendo con la responsabilidad inherente al Gobierno de la ciudad, el equipo de Gobierno someterá a aprobación el documento, que es la llave maestra para la ejecución de numerosos e importantes proyectos, el cumplimiento de compromisos con otras administraciones que han concedido subvenciones y la mejora de los servicios que se prestan al ciudadano desde la administración local.

En este sentido, el alcalde, José Mazarías, presentará a la sociedad segoviana el contenido de la planificación económica de 2026 en una conferencia de prensa que se celebrará mañana, 18 de marzo, a las 17.00 en la Casa de lectura.