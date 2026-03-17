Investigado por conducir borracho tras salirse de la vía en Zamarramala

Un conductor ha sido investigado, como presunto autor no detenido, por conducir bajo la influencia del alcohol tras protagonizar un accidente de tráfico el pasado viernes en la CL-607, a la altura de la circunvalación de Zamarramala. El vehículo se salió de la vía y el siniestro se saldó únicamente con daños materiales. La Policía Local de Segovia instruyó las correspondientes diligencias.

El suceso fue uno de los cinco accidentes de circulación registrados durante el fin de semana en la ciudad, todos ellos con resultado de daños materiales sin víctimas. Los otros cuatro fueron colisiones entre turismos en distintos puntos de la capital.

En el marco de los controles preventivos realizados durante la jornada, la Policía Local llevó a cabo seis controles de documentación, alcoholemia y drogas, con un resultado de ocho infracciones, tres de ellas por circular con una tasa de alcohol superior a la permitida y otras por carecer de seguro obligatorio. Un control adicional sobre el uso del cinturón y el teléfono móvil se saldó con una infracción por no hacer uso del cinturón de seguridad.

Durante el fin de semana se registraron también diez incidentes sanitarios atendidos a través del 112, ocho de los cuales requirieron traslado al Hospital General de Segovia. Además, la Policía Local procedió a la detención de una persona como presunta autora de un robo con fuerza, intervino en tres conflictos entre particulares resueltos mediante mediación y atendió cinco avisos por ruidos, cuatro procedentes de vecinos y uno de un establecimiento. Dos personas fueron denunciadas por consumo de drogas tóxicas en la vía pública.