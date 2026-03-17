4 Comments

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio y el Ayuntamiento de Segovia han rubricado este 13 de marzo un protocolo de actuación para el desarrollo de la urbanización del sector del Velódromo, que incluye la nueva estación de autobuses de la capital mediante un Plan Regional de Actuación Urbanística (PRAT) a través de la empresa pública, Somacyl.

El acuerdo se enmarca en la colaboración entre ambas administraciones con la finalidad de dar respuesta a la demanda contrastada de vivienda en el municipio de Segovia y la urgente necesidad de renovar un equipamiento relevante y estratégico para la ciudad, como es la Estación de Autobuses, que llevan a desarrollar ahora la propuesta para el desarrollo del sector residencial en el área de “Velódromo – Altos de la Piedad”, como oportunidad para completar la reordenación, largamente planificada, de este espacio de borde urbano, e integrándola dentro de los actuales programas autonómicos de promoción residencial y dotacional articulados a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Así, para facilitar el establecimiento de las determinaciones sobre el planeamiento urbanístico vigente, reordenando el ámbito con criterios exigentes de adecuación paisajística e integración funcional y ambiental en un entorno urbano sensible, así como las actuaciones de gestión y urbanización en desarrollo de las mismas, que permitan acometer en el menor plazo posible las obras necesarias para culminar el desarrollo del sector residencial y las actuaciones dotacionales planificadas, se tramitará un instrumento de Plan Regional de Ámbito Territorial PRAT.

El ámbito de actuación del PRAT es de 5,3 hectáreas, de las que 50.013 metros cuadrados corresponden al sector de suelo urbano no consolidado “Velódromo-Altos de la Piedad” en el que se incluye un aprovechamiento de 47.010 metros cuadrados en distintas parcelas con para 350 viviendas con una tipología adaptada a las necesidades actuales de la ciudad, con una reserva de uso residencial para vivienda protegida, además de un 10 por ciento e esa edificabilidad destinada a uso comercial.

En el mismo sector se destinarán 10.000 metros cuadrados para Equipamientos Públicos que se cederán gratuitamente al Ayuntamiento para destinarlos a la nueva Estación de Autobuses.

La misma planificación desarrollada a través del PRAT, prevé que se destinen otros 17.433 metros cuadrados para Espacios Libres Públicos y 6.594 metros cuadrados más para la construcción del viario público cedidos también en ambos casos de forma gratuita al Ayuntamiento de Segovia.

Con el desarrollo urbano del sector se resolverán también los enlaces del sector con el entorno y, en particular, los accesos a la parcela destinada a la nueva estación de autobuses.

Del mismo modo, este proyecto enlazará con el desarrollo de viarios de nueva creación que se construirán con el desarrollo del sector de Las Lastras.