Cantalejo estará en el Grand Prix 2026 de TVE

Cantalejo será uno de los pueblos participantes en la nueva edición del Grand Prix del verano 2026, el concurso televisivo de RTVE que regresó a la parrilla en 2023 y que se ha consolidado nuevamente como uno de los formatos más reconocibles del verano en España. El municipio segoviano será además el representante de Castilla y León en esta edición.

La selección se ha producido tras un proceso en el que RTVE invitó a participar a un total de 1.034 localidades de todo el país. De ellas, 83 municipios superaron una primera fase, de la que finalmente han salido los 12 pueblos elegidos que competirán en el programa, entre los que se encuentra Cantalejo.

La edición de 2026 introduce además una modificación en los criterios de participación, ampliando el rango de población permitido. Si en etapas anteriores podían concurrir municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, en esta ocasión el límite se ha rebajado hasta los 3.000 habitantes, lo que ha facilitado la entrada de localidades como Cantalejo, que cuenta con cerca de 3.600 vecinos.

El formato mantendrá su estructura habitual, con enfrentamientos entre pueblos en distintas eliminatorias que darán acceso a las semifinales y a la gran final. También se conservarán algunas de las pruebas más conocidas del programa, como los “troncos locos” o los “pingüinos matemáticos”, señas de identidad del concurso.

Junto a Cantalejo, participarán en esta edición localidades como Altura (Valencia), Balanegra (Almería), Blanca (Murcia), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), Quintanar del Rey (Castilla-La Mancha), San Juan de la Rambla (Canarias), Serranillos del Valle (Madrid) y Zumárraga (País Vasco).

El programa, presentado por Ramón García, afronta así su nueva temporada con la participación de doce municipios de diferentes comunidades autónomas, en una edición que volverá a emitirse durante los meses de verano. La presencia de Cantalejo situará al municipio segoviano en el foco nacional dentro de uno de los espacios más populares de la televisión pública.