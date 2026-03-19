4 Comments

El Ayuntamiento de Navalmanzano ha emitido un bando municipal en el que recomienda a sus vecinos que preparen en casa un kit básico de emergencia capaz de garantizar la autosuficiencia durante al menos 72 horas sin suministros esenciales. La iniciativa, impulsada por el alcalde Pablo Ángel Torrego, llega en un contexto de creciente tensión internacional tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo y los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El bando señala que la medida no es una ocurrencia local, sino que se enmarca en las directrices impulsadas por la Unión Europea, que en 2025 recomendó por primera vez que los hogares europeos dispusieran de este tipo de kit ante posibles crisis. El objetivo es que cualquier familia pueda hacer frente durante tres días a cortes de suministro, emergencias climáticas o situaciones extraordinarias.

La lista de elementos recomendados incluye agua embotellada en cantidad mínima de cinco litros por persona, alimentos fáciles de preparar y no perecederos, una radio a pilas, linterna, batería de repuesto o powerbank para el teléfono móvil y un hornillo o cocina portátil con gas envasado.