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Navalmanzano recomienda agua, linterna y radio en casa por la guerra en Irán

Posted By on 19, Mar, 2026

El Ayuntamiento de Navalmanzano ha emitido un bando municipal en el que recomienda a sus vecinos que preparen en casa un kit básico de emergencia capaz de garantizar la autosuficiencia durante al menos 72 horas sin suministros esenciales. La iniciativa, impulsada por el alcalde Pablo Ángel Torrego, llega en un contexto de creciente tensión internacional tras la escalada del conflicto en Oriente Próximo y los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El bando señala que la medida no es una ocurrencia local, sino que se enmarca en las directrices impulsadas por la Unión Europea, que en 2025 recomendó por primera vez que los hogares europeos dispusieran de este tipo de kit ante posibles crisis. El objetivo es que cualquier familia pueda hacer frente durante tres días a cortes de suministro, emergencias climáticas o situaciones extraordinarias.

La lista de elementos recomendados incluye agua embotellada en cantidad mínima de cinco litros por persona, alimentos fáciles de preparar y no perecederos, una radio a pilas, linterna, batería de repuesto o powerbank para el teléfono móvil y un hornillo o cocina portátil con gas envasado.

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Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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4 Comments

  1. oyoyoyooyoy

    19 marzo, 2026

    Qué bien nuestros “aliados”, nos la han metido doblada, es lo que pasa por poner a un loco al mando de un país

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    • Clamores del Eresma

      19 marzo, 2026

      Ahora que estamos con el “No a la guerra” le vamos a soltar 1.000 millones a Ucrania de nuestros impuestos. Y no es para para políticas sociales, precisamente.

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  2. Jesús

    19 marzo, 2026

    El caso es llamar la atención. Un alcalde que ha hecho de la alcaldía su medio de vida, y que no sabe si va o viene. Un niñato hace niñadas y genera tensión a costa de ocurrencias sugeridas.

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    • Juan

      19 marzo, 2026

      Cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas .

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