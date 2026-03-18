A lo largo de esta semana se están ejecutando labores de fresado en las plazas de Calderón de la Barca y Tirso de Molina, con el objetivo de nivelar el terreno y proceder de forma inmediata a su asfaltado. Estos mismos trabajos se llevarán a cabo la próxima semana en las plazas de Fernando de Rojas y Bécquer. Una vez concluido el asfaltado, quedará operativa la totalidad de las plazas de aparcamiento en cada uno de estos espacios.

De forma paralela, continúa la plantación de especies arbustivas, se completa la instalación del sistema de riego pendiente y se ejecutan los últimos remates de obra, así como las tareas de pintura y señalización viaria.