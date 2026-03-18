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Las obras de Nueva Segovia entran en su fase final tras tres meses de retraso

Posted By on 18, Mar, 2026

El Ayuntamiento de Segovia afronta la fase final de los trabajos de renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, una actuación que acumula tres meses de retraso y que forma parte del proyecto “Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad”, financiado con fondos europeos.

A lo largo de esta semana se están ejecutando labores de fresado en las plazas de Calderón de la Barca y Tirso de Molina, con el objetivo de nivelar el terreno y proceder de forma inmediata a su asfaltado. Estos mismos trabajos se llevarán a cabo la próxima semana en las plazas de Fernando de Rojas y Bécquer. Una vez concluido el asfaltado, quedará operativa la totalidad de las plazas de aparcamiento en cada uno de estos espacios.

De forma paralela, continúa la plantación de especies arbustivas, se completa la instalación del sistema de riego pendiente y se ejecutan los últimos remates de obra, así como las tareas de pintura y señalización viaria.

 

Publi

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

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2 Comments

  1. Segovianos quejicas

    18 marzo, 2026

    Todos los que se quejan ahora de los retrasos, se olvidarán después cuando vean las mejoras. Así es Segovia, se quejan mucho hasta cuando no hay razón para ello.

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    • Comegambas

      18 marzo, 2026

      De lo que nos quejamos es de la supresión de un montón de plazas de aparcamiento.

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