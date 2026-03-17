5 Comments

Izquierda Unida solicita al Gobierno del Partido Popular que acometa los trámites y las intervenciones necesarias para crear un acceso a la calle Del Poleo desde la glorieta de Domiciano Monjas. La formación insta al PP a que dé prioridad a esta actuación ante la futura construcción de vivienda prevista en el entorno de Las Lastras en el marco del Plan Regional de Ámbito Territorial.

En febrero de 2025 fue aprobada una moción de IU para estudiar las opciones técnicas, logísticas y económicas de cara a efectuar esta actuación. La propuesta respondía a una demanda vecinal para crear un acceso que permita llegar a la calle Del Poleo sin necesidad de dar un rodeo de más de un kilómetro en coche.

La formación recuerda que en la actualidad quienes circulen por José Zorrilla desde la ermita del Cristo del Mercado deben desplazarse hasta la Glorieta del Voluntariado (en Santo Tomás) para poder cambiar de sentido y regresar a la calle mencionada.

En el último Pleno ordinario, en respuesta a una pregunta del grupo municipal de IU, el portavoz del equipo de Gobierno, José Luis Horcajo, señaló que la glorieta de Domiciano Monjas se encuentra fuera del ámbito de actuación del Plan de Las Lastras (a pesar de que con anterioridad habían informado de lo contrario), pero que estaban buscando y negociando de forma conjunta las soluciones para ese entorno.

Teniendo en cuenta que será el Ayuntamiento el que tenga que abordar las actuaciones sobre esta glorieta, Izquierda Unida pide al equipo de Gobierno que dicha intervención tenga preferencia, no solo porque será de utilidad en el futuro, sino porque en la actualidad sigue siendo una necesidad para el vecindario y debe ser atendida. IU recuerda que habría que elaborar un proyecto, dotarlo económicamente y licitarlo, por lo que hay que ir dando los pasos necesarios y estableciendo las bases.

La formación añade que las viviendas proyectadas en Las Lastras supondrán un incremento de la circulación de vehículos en el área, por lo que la medida no puede esperar a que dichas viviendas estén construidas.