Cerezo de Abajo acoge el viernes una marcha para proteger la Sierra de Ayllón

La asociación Salvemos el Pico del Lobo ha convocado para este viernes 21 de marzo una marcha reivindicativa entre Cerezo de Abajo y Cerezo de Arriba, en la Sierra de Ayllón, para exigir la ampliación de la Red de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Segovia. El recorrido, de 7,4 kilómetros de ida y vuelta, partirá a las 10.30 horas desde la plaza de Cerezo de Abajo.

La principal demanda de la asociación es que la Red Natura 2000 de la Sierra de Ayllón se amplíe hasta el Puerto de Somosierra, incorporando un territorio que, a su juicio, nunca debió quedar excluido cuando se delimitaron los espacios protegidos. La entidad defiende que varios enclaves de gran riqueza ecológica y paisajística quedaron fuera de las fronteras de protección de forma injustificada.

La provincia de Segovia cuenta actualmente con una superficie protegida de 179.793 hectáreas, el 25,95% de su territorio total, que incluye el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, tres parques naturales y quince espacios integrados en la Red Natura 2000. La asociación considera que esta red debería ampliarse tanto en los espacios ya declarados como mediante la creación de nuevas zonas protegidas. La marcha está abierta a la participación de todas las organizaciones sociales que quieran sumarse a la reivindicación.