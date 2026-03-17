El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Segovia ha respondido este lunes al comunicado difundido por la Junta de Personal, en el que todos los sindicatos municipales rechazaban el desvío de 309.000 euros de la partida de personal para financiar obras. El Ayuntamiento ha calificado las quejas de los representantes sindicales de no ceñirse “a la realidad” y ha reivindicado su política de atención a los trabajadores municipales, recordando que en el actual mandato se han convocado ofertas de empleo para cubrir 230 plazas vacantes o en interinidad, el equivalente a la mitad de la plantilla, que actualmente es de 559 empleados.

Sobre el desvío de fondos cuestionado por los sindicatos, el Gobierno local ha defendido que el presupuesto municipal “no es un documento cerrado sino que es susceptible de experimentar modificaciones durante su vigencia en beneficio del conjunto de los segovianos”.

Ha precisado además que los fondos transferidos son “excedentes del capítulo de Personal” destinados a actuaciones de interés ciudadano, como la adecuación de los espacios del antiguo Regimiento y la demolición del antiguo edificio de bomberos, donde se construirán viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento ha recordado también que decidir el destino de las partidas presupuestarias “es competencia exclusiva de la dirección política municipal” y no de la Junta de Personal.

En cuanto a la valoración de puestos de trabajo, una de las principales demandas sindicales, el equipo de Gobierno ha asegurado que el expediente “se encuentra en el departamento de Contratación, dentro del proceso administrativo para su aprobación dentro del presente ejercicio”, en línea con el compromiso expresado por la concejala de Personal, María Carpio. Ha añadido que llama la atención que los representantes sindicales reclamen ahora el cumplimiento del acuerdo sobre evaluación del desempeño firmado en 2011 “sin haber hecho ninguna reclamación sobre este asunto en 15 años”.

El Ayuntamiento ha rechazado igualmente las críticas sobre la falta de cobertura de plazas, señalando que en este mandato se han cubierto puestos considerados vitales como el de secretario, vicesecretaria, interventor, viceinterventora, jefa de personal y jefe del Servicio de Urbanismo, entre otros. El comunicado concluye exigiendo a la Junta de Personal que “centre sus reivindicaciones en su ámbito de trabajo y dentro de la veracidad de sus actuaciones”.