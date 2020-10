En video para creer

Pues si, ya no sirve que te lo cuenten, que ahora el personal quiere ver con sus propios ojos o, en su defecto, con los de la cámara.

Yo, por ejemplo, me metí en casa el viernes pero tengo la memoria llena de vídeos de turistas por las calles de Segovia durante el puente del Pilar —los hosteleros dicen que es “el puente más importante del año”, aunque esto lo dicen varias veces al año— que recordaba a tiempos pasados. La concejala de Turismo, Gina Aguiar, ha tardado sólo un ratito en adjudicarse su cuota de éxito por el esfuerzo realizado en buscar visitantes de comunidades distintas a Madrid. Bien, si no fuera porque lleva la dirección de la Concejalía desde hace un mes…

No son sólo los políticos los que buscan su cuota de reconocimiento público que este martes nos contaban las exitosas operaciones de reanimación que una patrulla de la Guardia Civil realizó a un hombre que sufrió un infarto en la calle en el Real Sitio “salvándole la vida”, según la nota de la Subdelegación del Gobierno, que sólo ha tardado seis días en contarlo. Nos alegramos. Menos venta hace el Ayuntamiento capitalino de actividades similares de la Policía Local, bastante habituales, por otra parte.

Será que están recontando las denuncias por mascarillas, fumadores sin distancia, reuniones, fiestas y consumo de alcohol callejero y casero… Dicen que no dan de si, tampoco a diario, y si se tiene en cuenta que el apoyo de la Policía Nacional no es muy nutrido en personal, especialmente los fines de semana… Bueno, al menos hay un poli local nuevo que ha tomado posesión este martes. A ver si así hacen menos horas extra.

Anda, ya que paso por la cosa del “mardito” virus le confío que tengo la sensación de vivir en un lugar que aguanta la cifra de contagios contenida mientras todo alrededor parece sucumbir a la pandemia. Oiga, que no es para tirar cohetes como vamos pero la estadística oficial habla de ligeros descensos de los contagios semana a semana… A ver si puede ser hombre que la broma empieza a cansar.

Por si acaso, la Junta sigue buscando el local o la fórmula para crear el “centro sucio” (leche, que mal suena) para atención primaria a pacientes del covid los próximo meses. Venga, la apuesta de un euro de esta semana: me inclino por pensar en una nave poligonera. Y no digo más que mi jefe no sabe que le he oído hablar con no sé quien… También busca la Junta, estos los de Educación, un lugar para los alumnos de primero de bachillerato de Artes a los que el Ayuntamiento ha ofrecido la Casa Joven y en horario matinal… Hombre, a ver si por una vez funciona la colaboración institucional.

Venga, al Ayuntamiento donde la teórica unión de PSOE, IU y Podemos que sustenta el Gobierno ha parecido presentar fisuras en distintos momentos del último pleno, a cuenta de cosas como si Juan Carlos I debe seguir teniendo avenida propia o no, con los republicanos solos en la idea de quitar la placa; o el debate sobre las tasas públicas, donde los morados han enseñado los dientes… Bah, no se preocupe mucho que tiene pinta de que el personal se está posicionando para la negociación de los presupuestos. Ya veremos.

Mire, lo de la actividad municipal es cíclico: tras el pleno, pasan diez días o dos semanas en las que el debate político se aplana y los portavoces desaparecen de las salas de prensa. Después, cada grupo suelta ya sus ideas fuerza sobre la acción del Gobierno o sus propias mociones para el siguiente pleno y se agita el debate, a golpe de titular lanzado en conferencia de prensa y al final, la cosa llega masticada a la sesión. Debe ser por eso que los periodistas me contaban su alegría por la idea de la portavoz de Ciudadanos, Noemí Otero, que en un alarde de modernidad ya ha aparecido en alguna comparecencia de pie y tras un atril en lugar de hacerlo presidiendo la mesa de la sala de la biblioteca que tan aburridas y repetidas fotos da a los profesionales.

Y si quiere verlo, pues mírese el video sobre el Consistorio dirigido a estudiantes editado por Participación Ciudadana en el que, oiga, no se ve una oficina ni actividad administrativa alguna: salas nobles, el hemiciclo y hasta el pomposo cuarto de baño que debió crearse para acomodo de ilustrísimas posaderas y poco más. Bueno, también deja clara la contundente impronta del que fuera arquitecto municipal, Federico Coullaut, autor de la última reforma del edificio y otros detallitos anteriores. Mírese el vídeo y ya lo comentamos.

Quizá también nos diera para comentar un rato el nuevo ciclo “365 Mujeres” que coordina la periodista Beatriz Bergamín, una mujer que habla con naturalidad con el genérico “nosotros”, aunque cuando se da cuenta de lo poco feminista que suena pide disculpas y lo cambia por “nosotras”. El ciclo, que empieza mañana, se presentó bajo el titular “La sexualidad femenina, el duelo y la muerte digna o la complejidad de la pareja, a debate”. Pues eso, en la Casa de la Lectura.

Más programas. El de San Frutos, este año bien descafeinado en su día central en el que la única invitación municipal es la de que quien quiera acuda a la plaza a cantar al patrón debidamente estabulado y de paso, a entonar el Himno a Segovia, el de la voces de gesta, los comuneros entregados al pueblo y los hombres gastados. Apasionante mañana, sin duda. Lo mismo Madrid ya no está confinada para entonces.

Si eso ya iré en autobús aunque me tengo que acordar de llevarme dinero suelto que ahora usar el servicio es de pago. Bueno, si eso evita los paseos de esos señores que pululan por allí haciendo gestos muy raros —¿Qué querrán?— y yo qué se qué más fauna que transitaba por esos rincones demasiado a menudo…

¿Me deja cincuenta centimillos para una miccioncita?