Buena parte del pleno del Ayuntamiento de Segovia se dedicó al debate de hasta cinco mociones presentadas por los distintos grupos. Tres rechazadas y dos aprobadas . Previamente el pleno apoyó una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña.

Los dos concejales de IU, Ángel Galindo y Ana Peñalosa solo consiguieron el sí de Podemos en lo relativo a su pretensión de destronar del callejero segoviano a rey Juan Carlos en razón de las últimas revelaciones que le ponen bajo la sospecha del cobro de comisiones y defraudación de impuestos. La moción también pretendía instar a esclarecer las irregularidad cometidas por la “monarquía española”, así en general. Rechazada por el resto de grupos por improcedente y por la presunción de inocencia: una administración no puede actuar solo en base a titulares de prensa. 3 contra 22. Ahora bien, si tales informaciones se confirman, y como adelantó el concejal socialista Andrés Torquemada, “se obrará en consecuencia”.

Más suerte tuvo Guillermo San Juan, de Podemos-Equo, con su pretensión de limitar a través del planeamiento urbanístico la proliferación de casas de apuestas y salones de juego. Tras incluir una enmienda pactada para no dejar cerrado si tal limitación debe acometerse vía modificación del PGOU u ordenanzas, la moción recibió el apoyo unánime del pleno.

No así la siguiente, de Ciudadanos, tendente a reclamar garantías para la seguridad y convivencia ciudadana frente a la “Okupación” (sic, con “K”, así viene en el orden del día) ilegal de viviendas. El PSOE, Podemos e IU votaron en contra por ser asunto “más complejo”, PP votó a favor.

Los cortavientos siguen vetados en las terrazas segovianas

No era el día de la oposición conservadora. Punto importante era debatir si finalmente se abría la mano para la ubicación en las terrazas hosteleras de Segovia de cortavientos. Alegando el impacto visual que podría tener sobre el patrimonio, el equipo de Gobierno viene practicando una de las políticas más restrictivas de España ak respecto, para desesperación de los hosteleros, que ven como esta cada vez más demandada modalidad de servicio se expande por toda España menos en Segovia.

Luquero no quiere saber nada. Pero la delicada situación que atraviesa el sector por culpa del covid parecía aconsejar dar cancha a la hostelería, de manera que la moción oportunamente presentada por el PP encontró en Podemos un inesperado aliado.

En sagaz jugada, y viendo que quedaba en minoría, el PSOE manifestó su intención de aprobar la moción si se aceptaba una enmienda por la cual se autorizarían los cortavientos, sí, a excepción de zonas aledañas a BIC, y esencialmente San Martín, Acueducto y Plaza Mayor.

Pero Pablo Pérez, portavoz del PP, no quiso saber nada de la enmienda. Explicaba que en rigor, ya existe fuera de los entornos BIC la posibilidad de habilitar cortavientos, como todos los ciudadanos de Nueva Segovia, Zorrilla o cualquier parte de la ciudad No-BIC puede ver. La idea era facilitar ni que fuera temporalmente por un plazo de tres años estos cortavientos a toda la hostelería, y especialmente, la ubicada precisamente cerca de zonas BIC, que es el núcleo duro de la principal economía de Segovia. Pérez no admitió el apaño y dejó su moción como estaba; solo encontró el apoyo de Ciudadanos. No habrá cortavientos; en invierno habrá que apañarse con una mantita.

El PP voto no a desdoblar la CL-601

Para terminar, un clásico entre los clásicos de las mociones municipales segovianas, la enésima reivindicación a la Junta para que desdoble la CL-601. Se trata de una moción muy bien documentada y elaborada por el PSOE de Palazuelos, que viene a recordar que va para 10 años que la Junta tiene pendiente desdoblar esta carretera entre Segovia y La Granja, la de más tráfico entre las de un solo carril por sentido de la red autonómica. Al contrario que en Palazuelos, el PP voto en Segovia que no, alegando que ya se está trabajando en ello (?). El resto de grupos votaron a favor.