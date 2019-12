El PSOE dice no a los presupuestos de Diputación al reducir un 50% las ayudas a pueblos

El Grupo Socialista en la Diputación votará en contra del proyecto de Presupuesto de la institución provincial en el Pleno de este viernes, tal y como ha avanzado en rueda de prensa su portavoz, Máximo San Macario, al considerar que “este Presupuesto evidencia que el Partido Popular no tiene aún interiorizado que la razón de ser de esta Diputación son nuestros pueblos. Todos y cada uno sin distinción, y con especial atención a los más pequeños, a aquellos que ven cómo día el número de vecinos que les dan vida se va reduciendo inexorablemente”, denuncia San Macario.

Para los socialistas buen ejemplo de ello es lo que consideran una significativa reducción del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales (PAIM) “que ahora pretenden recortar drásticamente dejando en 2 millones de euros una dotación que en 2019 contó con 4,1 millones. Lo que en el ejercicio que ahora concluye ha supuesto una subvención media de 20.000 euros por pueblo, ahora se quedará en menos de 10.000. Eso sí, las subvenciones nominativas han pasado de 10.000 euros en 2019 a 515.600 euros para 2020 en una clara apuesta del Partido Popular por la arbitrariedad y la discrecionalidad en detrimento de la equidad”, ha lamentado el portavoz socialista.

“Se reduce a la mitad el dinero a repartir entre los pueblos a través del PAIM pero no se escatima en gastos para destinar más de medio millón de euros a un Palacio de Congresos o 150.000 euros para ayudar al Obispado a mantener y rehabilitar iglesias y ermitas cuando parece más lógico que fuera la Junta quien se ocupara de este patrimonio”, denuncia San Macario.

Desde el Grupo Socialista se valora positivamente la inclusión en el Presupuesto de una línea de inversiones en materia de depuración de aguas residuales “en la que debe implicarse también la Junta”, pero se lamenta la ausencia de dotación presupuestaria para cuestiones como la reparación de caminos rurales, la dotación de mobiliario urbano; la instalación de parques biosaludables en aquellos núcleos que aún carecen de ellos; dotar de desfibriladores a los pueblos para mejorar la cardio protección de nuestra provincia; o la apuesta por un verdadero modelo provincial de extinción de incendios.

El portavoz socialista ha desgranado otros puntos de desacuerdo en las distintas áreas destacando, en primer lugar, las inversiones en materia de empleo “que no son suficientes”. Así, San Macario ha defendido que “el Plan Provincial de Empleo ha de contar con mayor dotación y contemplar la posibilidad de que las contrataciones se lleven a cabo hasta por 180 días y que el Plan de Emprendedores también necesita más recursos y mayor proactividad por parte de la Diputación”. Asimismo, ha criticado el recorte del 30 por ciento en la línea de apoyo al Comercio Rural y que no se contemple optar a la línea de ayudas de la Junta destinada a jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

No, por tanto, a unos presupuestos que el PSOE ve “insolidarios con los municipios, que no recoge dotaciones en medidas integrales contra la despoblación en el medio rural, que no apuesta con claridad por las mujeres ni por los jóvenes, y que se olvida por completo de luchar contra la emergencia climática”.

Fuente: Nota de prensa del PSOE en la Diputación de Segovia